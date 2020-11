Σε καραντίνα έχει τεθεί ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς λόγω κορωνοϊού.

Ο Γκεμπρεγεσούς ενημέρωσε μέσω twitter ότι κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης βρέθηκε ότι έχει έρθει σε επαφή με ασθενή με κορωνοϊό.

«Είμαι καλά και χωρίς συμπτώματα αλλά σε αυτοαπομόνωση τις επόμενες ημέρες, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ, και εργάζομαι από το σπίτι» έγραψε μεταξύ άλλων.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.