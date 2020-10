Ο Σαρλ Μισέλ ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους, προτού ξεκινήσει η συζήτηση για το Brexit στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέλοντας να παραμείνει εμπιστευτική η συζήτηση για αυτό το «ευαίσθητο» θέμα, τους ζήτησε να παραδώσουν κινητά και tablet. Οι συσκευές τοποθετήθηκαν σε ντουλαπάκια, στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Europa και το κάθε κλειδί παραδόθηκε προσωπικά στον αντίστοιχο ηγέτη, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Οι ηγέτες είχαν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από το τραπέζι της συζήτησης, σε περίπτωση που ήθελαν να πραγματοποιήσουν κάποια επείγουσα κλήση, αλλά δεν μπορούσαν να είχαν το κινητό τους στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το Brexit, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι οι ηγέτες υιοθέτησαν τα συμπεράσματα για τις σχέσεις ΕΕ- Μ. Βρετανίας. Το Brexit ήταν το πρώτο θέμα της ατζέντας στις σημερινές εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα συζητηθεί και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

At #EUCO conclusions on EU-UK relations have been adopted pic.twitter.com/Nr20hA9JcB