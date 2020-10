Στις Βρυξέλλες βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες για την ειδική Σύνοδο Κορυφής, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η σχέση της ΕΕ με την Τουρκία.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η τουρκική προκλητικότητα δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή και επανέλαβε ότι η Άγκυρα έχει δύο δρόμους μπροστά της: διάλογο, ή λήψη μέτρων εναντίον της.

«Η τουρκική προκλητικότητα- είτε εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες είτε μέσα από ακραία ρητορική- δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο μελών της ΕΕ- της Ελλάδας και της Κύπρου- αλλά και γιατί αυτή η συμπεριφορά θίγει γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της Ευρώπης στη Μεσόγειο», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ο δρόμος του διαλόγου, της διπλωματίας. Ένας διάλογος που πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, την αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες της καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση η οποία αναπόφευκτα αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη σε βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει και αυτή το ίδιο, αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ το κείμενο δεν περιλαμβάνει παράγραφο για την Τουρκία. Αυτή αναμένεται να προστεθεί πριν από το δείπνο των ηγετών, κατά το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο η σχέση ΕΕ- Τουρκίας.

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Productive meeting with @eucopresident Charles Michel ahead of the European Council. We are facing a lot of challenges, but I believe Europe can meet them with unity. #EUCO pic.twitter.com/lVhS1EaKhC

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σαρλ Μισέλ συμφώνησαν ότι η ΕΕ επιθυμεί μια καλή σχέση με την Τουρκία και σταθερότητα στην περιοχή, προσθέτοντας ότι η Ένωση είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και να προωθήσει τους στόχους της.

Happy to meet 🇬🇷Prime Minister @kmitsotakis ahead of #EUCO! Very good talk about the recovery plan, migration, EUCO agenda – in particular the need to de-escalate the situation in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/EzYiL7GjhB