Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι κοντά σε νηπιαγωγείο σε κινεζική πόλη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 7 το πρωί τοπική ώρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου, στη νοτιοανατολική επαρχία Γκουανγκντόνγκ της πόλης Γκουάνγκτζου, σύμφωνα με τα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το People's Daily, τα πέντε θύματα νοσηλεύονται.

Ωστόσο, η εφημερίδα δεν ανέφερε πόσα από αυτά είναι παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τουλάχιστον δύο μαθητές να είναι τραυματισμένοι στο έδαφος.

A stabbing incident occurred on Monday near a kindergarten in Guangzhou, S.China's Guangdong Province, with at least two students injured. The suspect has been detained: The Paper pic.twitter.com/6jU1x3H6li