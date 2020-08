Ένα νέφος ηφαιστειακής σκόνης ύψους πέντε χιλιομέτρων προκάλεσε η δεύτερη έκρηξη, σε διάστημα τριών ημερών, ηφαιστείου της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τις αρχές και τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, η έκρηξη προκάλεσε έναν βροντερό κρότο και σκοτείνιασε τον ουρανό.



Η έκρηξη του ηφαιστείου Σινάμπουνγκ στο νησί της Σουμάτρα έρχεται μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο αδράνειας.

Καθώς ήταν η δεύτερη από το Σάββατο, οι αρχές προειδοποίησαν ντόπιους και τουρίστες για ενδεχόμενες ροές λάβας.

Δραματικές εικόνες κατέγραψαν οι κάτοικοι από την πρωινή έκρηξη. «Ο ήχος ήταν όπως ενός ισχυρού κεραυνού και διήρκησε σχεδόν μισό λεπτό» ανέφερε ένας απο τους κατοίκους του νησιού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αντίστοιχη υπηρεσία, απευθύνεται σύσταση στους πολίτες να μείνουν σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων μακριά από το ηφαίστειο και να φορούν μάσκες για να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα από την ηφαιστειακή τέφρα.

