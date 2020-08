Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε χθες Κυριακή να καταδικαστεί εκ νέου σε θάνατο ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστώνης τη 15η Απριλίου 2013, επικρίνοντας την πρόσφατη ακύρωση της ποινής του από ομοσπονδιακό εφετείο.

«Τόσες πολλές ζωές χάθηκαν ή καταστράφηκαν»: η θανατική ποινή «σπάνια αξίζει τόσο σε κάποιον» όσο στον Τζοχάρ Τσαρνάεφ, επιχειρηματολόγησε μέσω Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για την επανεκλογή του με άρμα μάχης την «αυστηρότητά» του έναντι του εγκλήματος.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να απαιτήσει εκ νέου να επιβληθεί η ποινή του θανάτου (...) η χώρα μας δεν μπορεί να αφήσει την απόφαση αυτή του εφετείου σε ισχύ», έκρινε ακόμη ο Τραμπ.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....