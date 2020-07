Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάθισαν ξανά στο ίδιο τραπέζι, έπειτα από αρκετές αναβολές, μετά το μπαράζ επιμέρους συναντήσεων των προηγούμενων ωρών, για το δείπνο της Συνόδου Κορυφής.

Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, καθώς υπάρχουν ενστάσεις, παρά τις συμβιβαστικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει έως τώρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος Κορυφής ξεκίνησε την Παρασκευή, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επέρχεται συμφωνία.

Από το τραπέζι του δείπνου λείπει ο Ξαβιέ Μπέτελ, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου που έπρεπε να επιστρέψει στη χώρα του για κυβερνητική σύσκεψη για τον κορωνοϊό, ενώ στη Σύνοδο Κορυφής θα τον αναπληρώσει η πρωθυπουργός του Βελγίου, Σοφί Βιλμές. Όμως, ο Μπέτελ, σκοπεύει να επιστρέψει απόψε στις Βρυξέλλες, κάτι που προμηνύει... ολονυχτία για τις διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση των «φειδωλών»

Οι τέσσερις «φειδωλές» χώρες- Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία- έκαναν νέα πρόταση την Κυριακή, το πακέτο να μοιραστεί σε 350 δισεκατομμύρια σε μορφή επιχορηγήσεων και άλλα τόσα σε μορφή δανείων. Κάτι που σημαίνει όχι μόνο αλλαγή στα ποσά που θα δοθούν με τον ένα και τον άλλο τρόπο, αλλά και μείωση του συνολικού ύψους του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 50 δισεκατομμύρια. Η πρόταση αυτή έλαβε και τη στήριξη της Φινλανδίας. «Πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν μια ισορροπημένη λύση και την υποστηρίζουμε», δήλωσε στο Politico Φιλανδός αξιωματούχος.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα ο Αυστριακός καγκελάριος, Σεμπάστιαν Κουρτς, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα πράγματα εξελίσσονται «σε μια δίκαιη κατεύθυνση». Ακόμη, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη έκπτωση στη συνεισφορά της Αυστρίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το τωρινό σχέδιο, φαίνεται ότι αυτή η έκπτωση θα είναι 287 εκατομμύρια, από τα 137 εκατ. που προβλέπονταν αρχικά και τα 237 εκατ. που «ανέβηκε» η έκπτωση στη συνέχεια.

Στο μεταξύ, ενώ γίνονταν οι επιμέρους συναντήσεις μεταξύ ηγετών τις προηγούμενες ώρες, με διάφορες συνθέσεις, στις οποίες μετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι είναι καλύτερο η Σύνοδος Κορυφής να καταλήξει σε ένα φιλόδοξο πακέτο βοήθειας παρά να υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία με κάθε κόστος.

