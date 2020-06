Όταν ο Λένιν Γκιουτιέρεζ τα «άκουσε» από μία πελάτισσα των Starbucks, επειδή της είπε ότι πρέπει να φορά μάσκα, δεν περίμενε ότι το «επεισόδιο» θα πάρει έκταση, ούτε ότι θα τον βοηθήσει να κάνει πράξη το όνειρό του.

Ήδη, στον διαδικτυακό έρανο που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 73.000 δολάρια για τον Γκουτιέρεζ, που εργάζεται ως barista σε υποκατάστημα των Starbucks στο Σαν Ντιέγκο.

Όλα ξεκίνησαν όταν, δουλεύοντας στο ταμείο εκείνη την ημέρα, ρώτησε την πελάτισσα- την Άμπερ Λιν Τζιλς- αν είχε μάσκα, εξήγησε ο Γκουτιέρεζ δημοσιεύοντας βίντεο στο Facebook. «Όχι, δεν χρειάζομαι», του απάντησε η γυναίκα, προτού εκείνος της δείξει ένα χαρτί που εξηγούσε την πολιτική των Starbucks για τη χρήση μάσκας.

Ακολούθησε μια «θύελλα» βρισιών από την Τζιλς, η οποία αποκάλεσε τους ανθρώπους πρόβατα και έφυγε. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον Γκουτιέρεζ, η πελάτισσα επέστρεψε, του ζήτησε το όνομά του, τον φωτογράφισε και του είπε ότι θα καλέσει στα γραφεία της εταιρείας.

«Πίστευα ότι εκεί τελείωσε. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει σε αυτό», παραδέχθηκε ο barista που εργάζεται στην εταιρεία από το 2017. Όμως, η Τζιλς δημοσίευσε τη φωτογραφία του στο Facebook και έγραψε ότι ο υπάλληλος «αρνήθηκε να με σερβίρει επειδή δεν φορούσα μάσκα. Την επόμενη φορά θα περιμένω τους αστυνομικούς και θα φέρω μια ιατρική εξαίρεση». Ακόμη, εξέφρασε αμφιβολίες για τις μάσκες, για τις οποίες ανέφερε ότι είναι «ηλίθιες όπως και οι άνθρωποι που τις φοράνε».

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πάνω από 110.000 αντιδράσεις, 133.000 σχόλια και 49.000 share. Παράλληλα όμως, προκάλεσε ένα κύμα δωρεών προς τον Γκουτιέρεζ, στον διαδικτυακό έρανο, στον οποίο έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 73.000 δολάρια.

Από την πλευρά της, η Τζιλς δηλώνει ότι έπεσε θύμα διακρίσεων, ενώ αναφέρει ότι έχει λάβει «χιλιάδες απειλές» για τη ζωή της. «Δεν παρενόχλησα κανέναν», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι απλά εγκάλεσε τον υπάλληλο για τις ενέργειές του.

“I never threatened him.” Hear from woman who was denied service at a Clairemont Starbucks for refusing to wear a mask. She publically shamed the barista. A Go Fund Me Page on his behalf is now over $22,000. She says she’s getting death threats. #nbc7 & https://t.co/ylvk5rP6Vf pic.twitter.com/gCREw0LR5V