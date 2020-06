Η Βόρεια Κορέα κατέστρεψε με έκρηξη σήμερα το γραφείο σύνδεσης με τη Νότια Κορέα στην πόλη Καεσόνγκ κοντά στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενοποίησης στη Σεούλ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι η έκρηξη από την οποία καταστράφηκε το γραφείο σημειώθηκε το απόγευμα (τοπική ώρα), χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε μία έκρηξη και εμφανίστηκε καπνός πάνω από την Καεσόνγκ.

#BREAKING: loud explosion heard near the DMZ Korean border at 1450 KST, authorities think North Koera may have destroyed inter-Korean joint liaison office in Kaesong - @JoongAngDaily reports pic.twitter.com/nKCEUPqY3s