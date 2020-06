Δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά την κυκλοφορία βίντεο που τους εμφανίζει να σπρώχνουν έναν ηλικιωμένο ο οποίος πέφτει στην άσφαλτο και τραυματίζεται, εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το βίντεο που κατέγραψε ρεπόρτερ τοπικού δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού και πόσταρε online, εμφανίζει έναν ηλικιωμένο άνδρα να πλησιάζει τους αστυνομικούς. Ένας από αυτούς τον απωθεί με το κλόμπ και ένας δεύτερος με το χέρι του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πέσει ανάσκελα στο πεζοδρόμιο, όπου για λίγο παραμένει ακίνητος και αίμα φαίνεται να τρέχει από το κεφάλι του.

Παρότι, ωστόσο, ο 75χρονος παραμένει τραυματισμένος στην άσφαλτο, οι αστυνομικοί περνούν από μπροστά του σχεδόν αγνοώντας τον, με τον αξιωματικό που τον έσπρωξε να σκύβει για λίγο από πάνω του προτού απομακρυνθεί από συνάδελφό του.

BREAKING: Buffalo’s police commissioner orders immediate Internal Affairs investigation into this incident: 2 officers shoving an elderly man, who walked up to them, to the ground. @news4buffalo reports the man suffered a laceration & possible concussion pic.twitter.com/qbTvXAAPLH

Οι άνθρωποι γύρω ακούγονται να φωνάζουν πως ο άνδρας αιμορραγεί, καλώντας για ασθενοφόρο - το οποίο φτάνει αμέσως μετά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μπάφαλο, Μπάιρον Μπράουν, ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε σοβαρή, πλην σταθερή κατάσταση.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένος από το βίντεο αυτό. Μετά από μέρες ειρηνικών διαδηλώσεων και πλήθους συναντήσεων μεταξύ εμού, της αστυνομικής ηγεσίας και μελών της κοινότητας, το συμβάν αυτό είναι αποκαρδιωτικό» ανέφερε ο ίδιος.

«Το περιστατικό είναι πλήρως αδικαιολόγητο και απολύτως απαράδεκτο» υπερθεμάτισε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, προσθέτοντας πως «οι αστυνομικοί πρέπει να εφαρμόζουν κι όχι να καταχρώνται το νόμο».

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.



I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.



Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt