Μπροστά από τον Λευκό Οίκο έφτασαν οι διαδηλωτές που για για 5η συνεχόμενη μέρα εκφράζουν την οργή τους για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η αστυνομία χρειάστηκε να κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ' εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε ειρηνικά με πλήθος μερικών χιλιάδων στο Lafayette Park, τους δημόσιους κήπους ακριβώς μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Όμως όσο προχωρούσε η νύχτα, οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν εκατοντάδες αστυνομικούς πίσω από την αστυνομική γραμμή. Στη συνέχεια, εκτοξεύτηκαν μερικά πυροτεχνήματα από το πλήθος και η αστυνομία απάντησε με δύο γύρους δακρυγόνων αποθώντας τους διαδηλωτές. Φωτιές άναψαν σε διάφορους δρόμους ενώ τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε.

Νωρίτερα είχε επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ουάσινγκτον μετά τις νέες διαδηλώσεις κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, η Μιούριελ Μπάουζερ, την επομένη μιας νύχτας που σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις «23:00 της Κυριακής ως τις 06:00 της Δευτέρας», διευκρίνισε η Μπάουζερ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία.

Πολλές αμερικανικές πόλεις συγκλονίζονται από κύμα διαδηλώσεων και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα.

Smoke from multiple fires rising up in front of the Washington Monument #Chopper4 looking south from Maryland, White House center screen. #BreakingNews @nbcwashington #protests2020 #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/WNtPkgYCtD