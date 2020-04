Ο Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη στήριξή του στον μέχρι πρόσφατα αντίπαλό του στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για να νικήσει «τον πιο επικίνδυνο πρόεδρο στην σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας».

«Σήμερα ζητώ από όλους τους Αμερικανούς, όλους τους Δημοκρατικούς, ανεξάρτητους και πολλούς Ρεπουμπλικάνους – να συνενωθούν με αυτή την εκστρατεία και να υπερασπίσουν την υποψηφιότητά σας, την οποία στηρίζω», δήλωσε ο γερουσιαστής από το Βερμόντ στον Μπάιντεν σε μια ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση. Την προηγούμενη Τετάρτη ο 78χρονος Σάντερς τερμάτισε την εκστρατεία του για το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και σήμερα επικαλέστηκε το ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού ως έναν λόγο για να συνασπιστεί το κόμμα.

Όπως είπε, στηρίζει την υποψηφιότητα του πρώην αντιπροέδρου «για να είναι σίγουρος ότι (ο Μπάιντεν) θα νικήσει κάποιον που πιστεύω - και μιλώ μόνο για τον εαυτό μου - είναι ο πιο επικίνδυνος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας», αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόνανλντ Τραμπ. Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, ανήρτησε μια φωτογραφία στο twitter, μαζί με τον Σάντερς, λίγο μετά την ανακοίνωση, που συνοδευόταν από την λέξη «Ενότητα».

«Η στήριξή σας σημαίνει πολλά», είπε ο Μπάιντεν στον Σάντερς καθώς οι δυο εμφανίστηκαν δίπλα-δίπλα στο βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εκστρατείας του πρώην αντιπροέδρου. Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Σάντερς «την πιο δυνατή φωνή για μια πιο δίκαιη Αμερική». Η κίνηση του σοσιαλιστή γερουσιαστή ήρθε σε αντίθεση με το 2016, όταν περίμενε έως την παραμονή του εθνικού συνεδρίου του κόμματος το καλοκαίρι για να στηρίξει την τότε υποψήφια, Χίλαρι Κλίντον.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3