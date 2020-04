Απόκοσμες εικόνες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, λόγω του κορωνοϊού, με τον Πάπα Φραγκίσκο να κάνει τη λειτουργία της Αγίας Παρασκευής μόνος του.

Άλλοτε, τέτοια μέρα το Βατικανό πλημμύρισε από χιλιάδες πιστούς από όλη την υφήλιο. Όχι όμως φέτος. Οι εικόνες από τη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής μαρτυρούν την εικόνα της πανδημίας.

Νωρίτερα ο Ποντίφικας, σε μήνυμά του στην τηλεόραση Rai1 απηύθυνε μήνυμα στους πιστούς λέγοντας «Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αδελφές, οι ιερείς που πέθαναν καταπολεμώντας την πανδημία του κορωνοϊού πέθαναν στο μέτωπο σαν στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους από αγάπη».

Ο ποντίφικας θεωρεί ότι αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες εντάχθηκαν στους «εσταυρωμένους της Ιστορίας».

Stunning photos this evening from an empty St. Peter’s Square as Pope Francis leads annual Good Friday Via Crucis. pic.twitter.com/jvFcklyV9q

«Αισθάνομαι κοντά στον λαό του Θεού, ειδικά σε εκείνους που υποφέρουν περισσότερο, στα θύματα της πανδημίας, στον πόνο του κόσμου» είπε ο Πάπας ενώ πρόσθεσε ότι «συλλογίζεται την ελπίδα, η οποία δεν παίρνει τον πόνο αλλά δεν απογοητεύει».

Απόψε, υπό το φως των πυρσών, ο πνευματικός ηγέτης του 1,3 δισεκατομμυρίου Καθολικών θα ακολουθήσει τον Δρόμο του Σταυρού, τη λιτανεία για την πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά, σε πολύ περιορισμένο σχήμα φέτος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, η πρόσβαση στην οποία έχει απαγορευτεί από την αστυνομία.

At the start of Good Friday Liturgy of the Lord's Passion in a nearly empty St. Peter's Basilica, #PopeFrancis prostrates himself before a crucifix draped in red cloth and prays in silence. pic.twitter.com/O9tJJJlPnb