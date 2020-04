«Δεν θα είχατε μια αυτοκρατορία χωρίς εμάς», φωνάζει οργισμένος ένας οικοδεσπότης της Airbnb σε ένα βίντεο που απευθύνεται στον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Brian Chesky. «Είναι τα σπίτια μας στην πλατφόρμα σας. Είναι το πρόσωπό μας σε εκατομμύρια καταλόγους. Είναι η ψυχή μας που φέρνει τη μαγεία. Από εμάς βγάζετε χρήματα».

lol airbnb landlords are losing their minds because people canceled their trips due to the uh. global pandemic pic.twitter.com/2DeNluRuie

Ο άνδρας στο βίντεο εμφανίζεται όλο θυμό για την απόφαση της Airbnb να επιτρέψει στους επισκέπτες να ακυρώσουν τις κρατήσεις για ταξίδια που ξεκινούν πριν από τις 31 Μαΐου με πλήρη επιστροφή λόγω της επιδημίας του κορωναϊού. Το βίντεο έγινε viral και ίσως είναι παρωδία, αλλά, αυτό που είναι σίγουρα πραγματικό είναι πως η Airbnb είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια κρίση, η οποία μάλιστα έφτασε ενώ ετοιμαζόταν για την κορύφωσή της.

Ο «στρατός» των 700.000 hosts της Airbnb είναι ανήσυχος καθώς εδώ και καιρό χάνει εισόδημα ως αποτέλεσμα της γενναιοδωρίας της εταιρείας προς τους φιλοξενούμενους. Ο Chesky αυτή τη βδομάδα ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι η εταιρεία θα δαπανήσει 250 εκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας το 25% των πληρωμών που θα καταβάλλονταν για κρατήσεις μεταξύ 14 Μαρτίου και 31 Μαΐου. Ένα πρόσθετο ταμείο ανακούφισης, ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, διατίθεται στους superhosts και θα δίνει μέχρι 5.000 δολάρια για όσους έχουν πληγεί περισσότερο.

To παγκόσμιο lockdown από την πανδημία του κορωνοϊού μάλλον θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από τις 31 Μαΐου, μέχρι οι κυβερνήσεις να άρουν τους περιορισμούς μετακίνησης. Οι φιλοξενούμενοι αναφέρουν κενά ημερολόγια κρατήσεων που εκτείνονται καθ 'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και η έρευνα από την ιστοσελίδα της AirDNA δείχνει ότι οι κρατήσεις σε ορισμένες πόλεις έχουν μειωθεί έως και 96%.

Για τους οικοδεσπότες που ενοικιάζουν περιστασιακά το ελεύθερο δωμάτιό τους σε στιλ bed & breakfast, το χαμένο εισόδημα από την Airbnb είναι μια επιπλέον απογοήτευση. Όμως, για όσους έχουν δημιουργήσει χαρτοφυλάκια ακινήτων, μικρά ή μεγάλα, που βασίζονται σε μια συνεχή ροή επισκεπτών, η προοπτική εβδομάδων ή μηνών χωρίς ενοίκους σημαίνει οικονομική καταστροφή.

Τα πάντα δείχνουν ότι το εισόδημα Airbnb σε όλο τον κόσμο έχει παγώσει και το επιχειρηματικό μοντέλο της Airbnb είναι τόσο λαβωμένο που θα συμπαρασύρει χιλιάδες ανθρώπους, hosts και εργαζομένους. Για να προσπαθήσουν να κερδίσουν κάποιο εισόδημα από τις άδειες ιδιοκτησίες τους, οι ιδιοκτήτες έχουν «ρίξει» στην αγορά ενοικίασης τα διαμερίσματά τους που μέχρι τώρα ήταν στην Airbnb. Στην οδό Princes Street του Εδιμβούργου, για παράδειγμα, υπάρχουν 209 καταχωρήσεις Airbnb σε δρόμο μόλις 494 κατοικιών.

Η πλατφόρμα ακινήτων Rightmove ανέφερε ότι ο αριθμός των νέων ενοικίων που εισέρχονται στην αγορά κατά την εβδομάδα που άρχισε το lockdown αυξήθηκε κατά 45% στο Λονδίνο, 55% στο Μπράιτον, 62% στο Εδιμβούργο και 78% στο Bath. Παρόμοια είναι τα στοιχεία σε όλο τον κόσμο με 61% αύξηση στο Δουβλίνο και 41% στην Πράγα.

Οι αναλυτές δεδομένων στην AirDNA λένε ότι οι κρατήσεις σε όλη την Ευρώπη κατέρρευσαν τον Μάρτιο, πέφτοντας κατά 80% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα από τις 9 Μαρτίου. Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για την πτώση των κρατήσεων δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οι κρατήσεις στην πόλη της Νέας Υόρκης, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σιάτλ είχαν ήδη μειωθεί κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με την εβδομάδα του προηγούμενου μήνα.

Ένας μόνο host της Airbnb νοίκιασε 881 ακίνητα στο Λονδίνο σε ένα μόνο έτος, με έσοδα ύψους 11,9 εκατ λίρες σύμφωνα με την AirDNA. Το ανώνυμο πρόσωπο λέγεται ότι είναι ο κορυφαίος σε κέρδη ιδιοκτήτης Airbnb στον κόσμο το 2017. Η απώλεια για τέτοιες περιπτώσεις είναι εφάμιλλη με αυτή που έχουν τεράστιες επιχειρήσεις.

64% rise in rental properties across #Dublin in midst of #Covid_19 crisis according to property website @daftmedia as landlords start withdrawing their rentals from short-term listing sites like #Airbnb and are offering them into the market instead.#HousingCrisis #CoronaCrisis pic.twitter.com/Wfj56HaNLC