To όνομα της ομάδας στο Facebook, εκεί όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν αναρτήσει τις αγγελίες τους, είναι το I offer my AIRBNB home for FREE to vulnerable people due to coronavirus και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί εντελώς δωρεάν περισσότερα από 130 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σπίτια και διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά σε κέντρα αναφοράς.

Το εγχείρημα ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου μετά την πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης Στράτου Ζαφειριάδη ο οποίος μαζί με μια ομάδα ιδιοκτητών ακινήτων με ανάλογες ανησυχίες δημιούργησαν την εν λόγω δημόσια ομάδα, μέσα από την οποία ιδιοκτήτες ακινήτων προσφέρουν τα ακίνητά τους αλλά και γιατροί και νοσηλευτές αναζητούν κάπου που μπορούν να μένουν ούτως ώστε να μη μεταδώσουν τον ιό στους δικούς τους ανθρώπους.

«Η σελίδα Airbnb Greece-Greek Hosts είναι μια κοινότητα που δημιουργήθηκε για τους οικοδεσπότες του Airbnb αλλά κυρίως για τους ανθρώπους!

Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ το σπίτι μας, το οποίο αυτήν τη στιγμή δεν νοικιάζουμε, σε ανθρώπους που το χρειάζονται πραγματικά, σε ανθρώπους που πρέπει να μένουν μακριά από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Παρότι στην αρχή υπήρξαν φόβοι σχετικά με τυχόν κατάχρηση της προσφοράς αυτής, στην πορεία φάνηκε ότι η όλη κίνηση κυλά κανονικά και δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια κοινότητα αλληλεγγύης και προσφοράς σε μια στιγμή που υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία.

Ας δείξουμε ότι οι οικοδεσπότες είναι ως επί το πλείστον άνθρωποι! Ας γίνουμε μέρος της αλλαγής!», σημειώνεται στο κάλεσμα που έγινε από τον κ. Ζαφειριάδη και το οποίο ήταν το έναυσμα για να ανταποκριθούν ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την μετάδοση του ιού και πολλοί από αυτούς φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους στα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, διαμένουν και άτομα μεγάλης ηλικίας.

«Καλησπέρα στην ομάδα. Είμαστε γιατροί από το νοσοκομείο Σωτηρία και ανήκουμε στη 2η πνευμονολογική κλινική. Αν υπάρχει κάποιο σπίτι διαθέσιμο κοντά στο νοσοκομείο που μπορεί να προσφερθεί, θα το εκτιμούσαμε αφάνταστα και θα το προσέχαμε σαν δικό μας!



Μένουμε Ταμπούρια Πειραιά, Καλλιθέα, Φάληρο, Καλαμάκι. Οι περισσότεροι έχουν μωρά και κάποιοι υπερήλικες γονείς. Έτσι όπως ίσως εξελιχθεί η κατάσταση, θα πρέπει να φεύγουμε για ένα μπάνιο, λίγο ύπνο και πίσω... Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αν δεν βρεθεί, ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο να μας διαβάσετε» σημειώνεται σε μια από τις αναρτήσεις που έγιναν από άτομα που εργάζονται στον τομέα της υγείας.

«Διαμέρισμα 25 τ.μ. στο Κολωνάκι, 3 λεπτά από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού με τα πόδια, για γιατρούς, νοσηλευτές και συγγενείς ασθενών με κορωνοϊό» διαβάζουμε σε ανάρτηση που έγινε από ιδιοκτήτη ακινήτου.

«Είναι ο τρόπος μας να ταχθούμε έμπρακτα στο πλευρό του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού» λέει η κ. Δάφνη Μπατσάρα, μια εκ των διαχειριστών της σελίδας.

«Παρότι στην αρχή υπήρξαν φόβοι σχετικά με τυχόν κατάχρηση της προσφοράς αυτής, στην πορεία φάνηκε ότι η όλη κίνηση κυλά κανονικά και δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια κοινότητα αλληλεγγύης και προσφοράς σε μια στιγμή που υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία. Όλοι μας, ως ιδιοκτήτες ακινήτων, βάλαμε μπροστά την παροχή βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και με δικό μας κόστος προσφέρουμε ότι μπορούμε, έστω και σε είδος – όπως είναι η προσφορά ενός χώρου για ξεκούραση στους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία».