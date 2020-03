Η Ντόλι Πάρτον έκλεισε τα 74 της χρόνια αλλά δεν αφήνει την ηλικία, να της χαλάσει τα σχέδια: θέλει να επιστρέψει στο εξώφυλλο του Playboy.

Η μοναδική δημιουργός του «Jolene» φιλοξενήθηκε πρώτη φορά στο εξώφυλλο του περιοδικού το 1978, όταν ήταν 32 ετών. Τώρα θέλει να επιστρέψει για τα γενέθλιά της.

«Δεν σκοπεύω να συνταξιοδοτηθώ. Μόλις έγινα 74 και σκοπεύω να ξαναβρεθώ σε εξώφυλλο του Playboy» είπε σε συνέντευξή της στα 60 λεπτά Αυστραλία.

«Βλέπετε, έκανα φωτογράφιση στο Playboy πριν από πολλά χρόνια και θα ήταν εξαιρετικό αν ήθελαν να το ξανακάνουμε. Δεν ξέρω αν θέλουν στο περιοδικό, αν θα ήθελαν να είμαι στο εξώφυλλο όταν θα γίνω 75 ετών» είπε.

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός για την Ντόλι Πάρτον. «Το καλό με μένα είναι ότι έχω τη δική μου ομορφιά. Μοιάζω λίγο σαν καρτούν και τα καρτούν δεν γερνούν τόσο πολύ» είπε.

Η τραγουδίστρια των Grammy ετοιμάζει μάλιστα να κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Βιογραφία: Ντόλι» στις 12 Απριλίου. Η ταινία παρουσιάζει το εξαιρετικό της ταξίδι από την παιδική της ηλικία και τα χρόνια της φτώχειας μέχρι τις μέρες της στο Nashville.

“Well, I don't plan to retire. I just turned 74!“ With her signature charm and unique voice, it’s so easy to see why fans will always love @DollyParton #60Mins pic.twitter.com/RlPme7tumJ