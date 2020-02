Συνολικά 40 από τους Αμερικανούς που εγκατέλειψαν το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα στην Ιαπωνία, έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό, ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 400 Αμερικανοί οι περισσότεροι εκ των οποίον οι περισσότεροι αναμένεται να αναχωρήσουν με δύο πτήσεις που έχει ναυλώσει η Αμερικανική κυβέρνηση. Ωστόσο, όσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό θα νοσηλευθούν στην Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, βρίσκεται σε καραντίνα στο λιμάνι της Γιοκοχάμα με περίπου 3,400 επιβάτες "αποκλεισμένους" από τις 3 Φεβρουαρίου, όταν σημειώθηκε το πρώτο κρούσμα του ιού.



Οι 40 Αμερικανοί που έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό θα λάβουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη στην Ιαπωνία, δήλωσε ο Dr. Anthony Fauci, Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Ασθενειών, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.



Όπως είπε «Οι υπόλοιποι που θα φύγουν από το πλοίο, θα μεταφερθούν άμεσα σε στρατιωτικές βάσεις στις ΗΠΑ» και συμπλήρωσε ότι «αν κατά τη διάρκεια της πτήσης υπάρξουν άνθρωποι που παρουσιάσουν συμπτώματα, θα διαχωριστούν από τους άλλους επιβάτες μέσα στο αεροπλάνο».

NEW: Dr. Anthony Fauci of @NIAIDNews confirms to @margbrennan 40 Americans have tested positive for #Coronavirus aboard the quarantined Diamond Princess cruise ship. pic.twitter.com/b2nkiIiZpf