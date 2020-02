Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό «σύνδρομο Γκρέτα» και τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε για τους νεαρούς διαδηλωτές υπέρ του κλίματος.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε αμφισβητήσει την προηγούμενη εβδομάδα τη σοβαρότητα της αφοσίωσης νεαρών διαδηλωτών υπέρ του κλίματος και αναφερόμενος σε ένα «σύνδρομο Γκρέτα» αμφέβαλλε κατά πόσον οι διαδηλωτές είναι προετοιμασμένοι να μειώσουν την ποιότητα της ζωής τους για να πληρώσουν το υψηλό κόστος της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 72χρονος Ισπανός βετεράνος πολιτικός εξέφρασε αμφιβολίες για τη σοβαρότητα της αφοσίωσης των νεαρών διαδηλωτών που κινητοποιούνται γύρω από την έφηβη Γκρέτα Τούνμπεργκ, υποστηρίζοντας πως αυτοί δεν αντιλαμβάνονται το κόστος των μέτρων που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κάνοντας λόγο για ένα «σύνδρομο Γκρέτα» είπε: «Είναι πολύ ωραίο να βγαίνεις έξω και να διαδηλώνεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή, αρκεί να μην σου ζητείται να συμβάλεις στο κόστος». «Θα ήθελα να ξέρω αν αυτοί οι νέοι άνθρωποι (...) έχουν επίγνωση πόσο θα τους στοιχίσουν αυτά τα μέτρα», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική.

Μετά από σφοδρές αντιδράσεις, ο ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος χθες Σάββατο απολογήθηκε για τις δηλώσεις του. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όσους ενδεχομένως αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από την ακατάλληλη αναφορά μου στο σημαντικό κίνημα νεολαίας που πολεμά την κλιματική αλλαγή», τόνισε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Τwitter, καθώς επέστρεφε από επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange