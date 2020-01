Σύγχυση επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες με το νέο πλήγμα με νεκρούς στη Βαγδάτη, το οποίο οι ΗΠΑ διαψεύδουν.

Λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα κι έπειτα από τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί που απειλεί με ανάφλεξη την ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Reuters - επικαλούμενο ιρανική στρατιωτική πηγή - μετέδωσε πως μια αυτοκινητοπομπή φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής έγινε στόχος αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να σκοτωθούν.

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, δύο από τα τρία οχήματα του κονβόι τυλίχθηκαν στις φλόγες ενώ μέσα τους βρέθηκαν έξι άνθρωποι απανθρακωμένοι. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το Associated Press, οι νεκροί της επιδρομής ήταν πέντε.

Air strikes target Iraqi militia convoy north of Baghdad, killing six people, an Iraqi army source says pic.twitter.com/bn8k8wCqOV

Όπως τόνισαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου στο Newsweek, η επίθεση έγινε κατά των Ταξιαρχιών Imam Ali, μία πολιτοφιλακή σιιτών Ιρακινών με διασυνδέσεις με το Ιράν, και «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κατέληξε στο θάνατο του ηγέτη των ταξιαρχιών». Οι ίδιες πηγές επιβεβαίωναν πως επρόκειτο για αμερικανική επιχείρηση.

Ωστόσο, όπως δήλωσε αργότερα Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί στο AP, το πλήγμα δεν έφερε την υπογραφή των Αμερικανών.

Μετά από ώρες συγκεχυμένων πληροφοριών και παρότι τόσο φιλοϊρανική οργάνωση Λαϊκές Δυνάμεις Κινητοποίησης όσο και η κρατική ιρακινή τηλεόραση επιμένουν για την επιδρομή και την αμερικανική ταυτότητά της, οι Αμερικανοί εξέδωσαν ανακοίνωση πως δεν υπήρξε αεροπορική επιδρομή με θύματα κοντά στο στάδιο Τατζ της Βαγδάτης.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.