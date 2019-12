Τα Χριστούγεννα στο Χονγκ Κονγκ, όπως και στις περισσότερες πόλεις του κόσμου, είναι επί της ουσίας μια γιορτή της κατανάλωσης. Ωστόσο, φέτος φαίνεται να αλλάζει αυτή η συνθήκη, καθώς οι διαδηλωτές αποφάσισαν να κάνουν ένα rebranding αυτής της γιορτής, προβάλλοντας κυρίως τον ειρηνικό και πιο δημοκρατικό χαρακτήρα της.

Ενώ, λοιπόν, διανύουμε τον έβδομο μήνα συμπλοκών μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, οι δεύτεροι φαίνεται πως βρήκαν έναν τρομερά καινοτόμο τρόπο διαμαρτυρίας μέσα από το hashtag #freehkxmascard. To hashtag αυτό χρησιμοποιείται σε χριστουγεννιάτικες κάρτες που έχουν σχεδιάσει, οι οποίες δεν έχουν τα συνηθισμένα μηνύματα ειρήνης και χαράς, αλλά memes και σλόγκαν που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις τους.

Για παράδειγμα, στην παρακάτω κάρτα, το γνωστό τραγούδι των Χριστουγέννων «All I Want For Christmas Is...» συμπληρώνεται με πέντε από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών.

Σε αρκετά από τα σχέδια που έχουν δημιουργήσει, πρωταγωνιστές είναι ορισμένες μασκότ-διαδηλωτές, όπως ο LiPig και ο Pepe. To πρώτο εξ αυτών, γνωστό και ως LIHKG Pig, αναφέρεται ουσιαστικά σε ένα φόρουμ που είχαν χρησιμοποιήσει οι διαδηλωτές για την online κινητοποίησή τους, ενώ το δεύτερο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «Hello-Kitty του Χονγκ Κονγκ» και επιλέχθηκε κυρίως για την κυνικότητα και τις αστείες γκριμάτσες του.

One of multiple booths stationed across town to collect Christmas cards for detained protesters. pic.twitter.com/7xLicEu21S