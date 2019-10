Ρώσος στρατιώτης άνοιξε πυρ σκοτώνοντας οκτώ συναδέλφους του και τραυματίζοντας άλλους δύο, σε στρατιωτική βάση στη Σιβηρία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ ο δράστης έχει τεθεί ήδη υπό κράτηση. Σύμφωνα με το BBC ο στρατιωτικός που άνοιξε πυρ, πιθανά να πάσχει από ψυχική νόσο.

Business Insider - A Russian soldier shot dead 8 colleagues and injured 2 others at a military base in Siberia https://t.co/WfB2UwC2cq pic.twitter.com/opcGIG9zFY