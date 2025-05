Η Liberation εξηγεί: «Όχι, ο Μακρόν δεν έκανε κοκαΐνη με τον Στάρμερ και τον Μερτς»

Έκανε ο Μακρόν με τον Στάρμερ και τον Μερτς κοκαΐνη στο τρένο με το οποίο πήγαιναν στο Κίεβο την περασμένη Παρασκευή;

Κι όμως, όσο και αν οι δημιουργίες AI έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, το συγκεκριμένο βίντεο όπου απεικονίζονται οι τρεις ηγέτες της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, είναι αληθινό.

«Όχι, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε κοκαΐνη που είχε πάρει με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ στο τρένο για το Κίεβο», «υποχρεώθηκε» να δημοσιεύσει η ιστορική γαλλική εφημερίδα Liberation, προκειμένου να εξηγήσει τι συνέβη.

Οι φωτογραφίες από τη νυχτερινή συνάντηση των τριών ηγετών σε βαγόνι τρένου χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν μια αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας, η οποία καταρρίπτεται από υλικό υψηλής ανάλυσης που καταγράφει το περιστατικό.

Την Παρασκευή 9 Μαΐου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ταξίδεψε στο Κίεβο συνοδευόμενος από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με στόχο την επίδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και την υποβολή πρότασης για κατάπαυση του πυρός προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ταξιδιού τους με τρένο προς την ουκρανική πρωτεύουσα, οι τρεις ηγέτες απαθανατίστηκαν να συνομιλούν χαλαρά, προβάλλοντας αμοιβαία κατανόηση μπροστά στους φωτογράφους που συνόδευαν την, κατά τα άλλα, μυστική αποστολή.

Οι εικόνες από αυτή τη συνάντηση, αρκετές από τις οποίες κυκλοφόρησαν σε αλλοιωμένη ή χαμηλής ποιότητας εκδοχή, έγιναν αφορμή για την εξάπλωση συνωμοσιολογικών αφηγημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων και υποστηρικτές του Πούτιν, υιοθέτησαν και διέδωσαν τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι οι τρεις ηγέτες έκαναν χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. «Η κόκα θα αποφασίσει για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», σχολίασε σκωπτικά ένας εξ αυτών, προσποιούμενος πως εκφράζει ανησυχία.

Une soirée cocaïne entre copains ?



Sachet blanc placé à côté du verre de Macron, que ce dernier semble discrètement retirer ?

Et une drog spoon* ( cuillère à cocaïne ), à côté du verre de son complice à droite de la vidéo, également enlevée discrètement ? pic.twitter.com/cXbQnzShE4 — Véritiste 𝕏 (@Veritiste) May 11, 2025

«ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μερτς καταγράφηκαν σε βίντεο κατά την επιστροφή τους από το Κίεβο. Μια σακούλα με λευκή σκόνη στο τραπέζι. Ο Μακρόν το τσεπώνει γρήγορα, ο Μερτς κρύβει το κουτάλι. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ο Ζελένσκι, γνωστός λάτρης της κοκαΐνης, μόλις τους είχε φιλοξενήσει. Και οι τρεις "ηγέτες" φαίνονται εντελώς φτιαγμένοι», γράφει κάποιος άλλος.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h — Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025

Οι εν λόγω θεωρίες βασίστηκαν σε βίντεο που υποτίθεται δείχνει τον Εμανουέλ Μακρόν να κρύβει διακριτικά μια παράξενη λευκή σακούλα επάνω στο τραπέζι. Σύμφωνα με τις ίδιες αφηγήσεις, ο Φρίντριχ Μερτς φέρεται να έχει στην κατοχή του ένα καλαμάκι, το οποίο παρουσιάζεται ως εργαλείο για χρήση ναρκωτικών. Οι ισχυρισμοί αυτοί εντάσσονται στη γνωστή αφήγηση περί παρακμιακών δυτικών ελίτ που, σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους, προσεγγίζουν ακόμα και τον πόλεμο με απερίσκεπτο και διεστραμμένο τρόπο.

Τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας από αναγνωρισμένα πρακτορεία, όπως το AFP και το Associated Press, καταγράφουν καθαρά ότι η «μυστηριώδης» λευκή σακούλα είναι στην πραγματικότητα ένα διπλωμένο μαντήλι τοποθετημένο σε σχήμα μπάλας, το οποίο βρισκόταν ήδη στο τραπέζι πριν φτάσει ο Κιρ Στάρμερ και πριν οι κάμερες εισέλθουν στον χώρο, όπου παρευρίσκονταν ήδη ο Μακρόν και ο Μερτς.

Everyone using Grok to call out Starmer, Merz & Macron coke incident on the train to Kiev as “Ai Generated”, here’s the view from the other camera you see in the next clip in the thread tagged for CN.



Globalist leaders are making decisions about war under the influence. pic.twitter.com/4tXbv9rIji — Aus Integrity (@QBCCIntegrity) May 11, 2025

Αντίστοιχα, το υποτιθέμενο καλαμάκι που φαίνεται σε στιγμιότυπο μπροστά στον Γερμανό καγκελάριο είναι πιθανότερο να είναι είτε ένας αναδευτήρας είτε μια οδοντογλυφίδα, με την οποία φέρεται να έπαιζε αφηρημένα. Αυτό εξηγεί και την προσπάθειά τους να απομακρύνουν ή να μην επιδείξουν αυτά τα αντικείμενα μπροστά στις κάμερες. Η προφύλαξη αυτή, όμως, παρανοήθηκε σκόπιμα και διογκώθηκε σε ένα ψευδές αφήγημα περί χρήσης ναρκωτικών.

Τις θεωρίες συνομωσίας έσπευσε να υιοθετήσει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα. Δημοσίευσε μάλιστα βίντεο και φωτογραφίες στο Telegram γράφοντας «αφού έσπρωξαν τον Ζελένσκι σε μια αστεία ίντριγκα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία, ο Γάλλος, ο Άγγλος και ο Γερμανός μπήκαν στο τρένο και... κάπνισαν. Και το έκαναν τόσο πολύ που ξέχασαν να κρύψουν τα εργαλεία τους (μια σακούλα και ένα κουτάλι) πριν φτάσουν οι δημοσιογράφοι».

Ελιζέ: Η παραπληροφόρηση κάνει ένα χαρτομάντιλο να μοιάζει με ναρκωτικά

Δεν ήταν ωστόσο μόνο η Liberation που διέψευσε τις θεωρίες. Ακολούθησε διάψευση από τον επίσημο λογαριασμό της γαλλικής προεδρίας στο Χ: «Όταν η ευρωπαϊκή ενότητα γίνεται ενοχλητική, η παραπληροφόρηση φτάνει στο σημείο να κάνει ένα απλό χαρτομάντιλο να μοιάζει με ναρκωτικά. Αυτή η ψευδής είδηση διαδίδεται από τους εχθρούς της Γαλλίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της παραπληροφόρησης», γράφει το Ελιζέ.



When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

