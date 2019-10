Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία καθώς οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή και του Άσαντ και πως ο συριακός στρατός άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος.

Την είδηση μετέδωσαν τα κρατικά Μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Τα συριακά Μέσα ωστόσο δεν προσδιόρισαν τις ζώνες ανάπτυξης των δυνάμεων της Δαμασκού. Η συριακή κυβέρνηση και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις διεξήγαγαν συνομιλίες σε ρωσική βάση της Συρίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Κούρδο πολιτικό αξιωματούχο. Στο παρελθόν, οι συριακές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί σε ορισμένες κουρδικές περιοχές για να αποτραπεί μία τουρκική επίθεση.

H εξέλιξη έχει ήδη πυροδοτήσει διεθνές ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθεί το εμπόλεμο σκηνικό στην περιοχή σε περίπτωση παρέμβασης του Άσαντ. «Η κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική καταστροφή και καταστροφή εξωτερικής πολιτικής σε λιγότερο από μία εβδομάδα και τώρα ο Άσαντ θα γεμίσει το κενό που άφησε το Τράμπ», σχολιάζει ο αναλυτής του Νew York Magazine.

It's very early and the situation is very fluid.



But it may be that we see a fullscale Kurdish surrender to the Assad regime tonight. Abandoned by the US, it looks like SDF will try to spare their cities from Turkish onslaught by allowing Syrian forces to take them over.