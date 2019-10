Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα «στην τωρινή μορφή του» το σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον για μια συμφωνία πάνω στους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτές οι προτάσεις της τελευταίας στιγμής από τη βρετανική κυβέρνηση στις 2 Οκτωβρίου, με την τωρινή μορφή τους, δεν αποτελούν τη βάση μιας συμφωνίας στην οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανακοίνωσε ο φιλελεύθερος ευρωβουλευτής Γκι Φερχόφστατ, βασικός διαπραγματευτής για το Brexit από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου.

