Το έργο της μητέρας του, Νταϊάνα, τίμησε με «αίσθημα συγκίνησης» ο πρίγκιπας Χάρι στην Αγκόλα, περπατώντας στον ίδιο δρόμο, ένα πρώην ναρκοπέδιο, που είχε επισκεφτεί η πριγκίπισσα της Ουαλίας το 1997.

«Η μητέρα μου περπάτησε σε αυτό το ναρκοπέδιο» που είναι πλέον ένας «πολυσύχναστος δρόμος» στο Χουάμπο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγκόλας, δήλωσε ο δούκας του Σάσεξ, την πέμπτη ημέρα της επίσημης περιοδείας του στη νότια Αφρική. «Νιώθω συγκίνηση που περπατώ στα βήματα της μητέρας μου» σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος έχει ονομαστεί Πριγκίπισσα Νταϊάνα, πρόσθεσε ο πρίγκιπας. «Εξακολουθούν και υπάρχουν περισσότερα από 1000 ναρκοπέδια» στην Αγκόλα και «αναρωτιέμαι, εάν εκείνη βρισκόταν στη ζωή, εάν θα μας απασχολούσε ακόμη αυτό». «Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι εκείνη θα το είχε τελειώσει» υπογράμμισε.

