Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα ότι η κοινοβουλευτική περίοδος θα ανασταλεί κατά την διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από την 31η Οκτωβρίου, η οποία είναι η προγραμματισμένη ημερομηνία του Brexit.

«Οι βουλευτές θα έχουν όλο τον χρόνο να συζητήσουν», πρόσθεσε σε δήλωσή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky, την ώρα που η αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου προκάλεσε την πτώση της λίρας και τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απέναντι σε μία ενέργεια που έχει ως στόχο να εμποδίσει τους Βρετανούς βουλευτές να αποτρέψουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου.

“We're not going to wait until October 31 before getting on with our plans"



Boris Johnson says the move to suspend Parliament will still provide “ample time... for MPs to debate the EU, to debate #Brexit and all the other issues”https://t.co/rchrc3fO2Y pic.twitter.com/puIiUHAz1U