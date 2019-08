Μια 29χρονη, που έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της ως πρόσφυγας, αναζήτησε και βρήκε έναν άνδρα που σε καταυλισμό της Ολλανδίας της είχε κάνει δώρο ένα ποδήλατο «πλημμυρίζοντας την παιδική καρδιά της με χαρά».

Η Mevan Babakar, έζησε σε έναν καταυλισμό προσφύγων στην Ολλανδία για έναν χρόνο, όταν εκείνοι και οι γονείς της, έφυγαν από την περιοχή του Περσικού Κόλπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Τη Δευτέρα, με ανάρτησή της στο Twitter, κοινοποίησε τη φωτογραφία ενός άνδρα, ζητώντας να μάθει περισσότερα γι αυτόν. «Αυτός ο άνδρας, που δούλευε σε έναν καταυλισμό προσφύγων κοντά στο Zwolle στην Ολλανδία, μέσα από την ευγενική του καρδιά μου αγόρασε ένα ποδήλατο. Η πεντάχρονη καρδία μου πλημμύρισε από χαρά», έγραψε στο Twitter.

Η ανάρτηση κοινοποιήθηκε πάνω από 7.000 φορές μέσα σε 24 ώρες και τελικά ο άνδρας βρέθηκε. Η Babarar, που πλέον ζει στο Λονδίνο, αναμένεται να δει από κοντά τον άνδρα, ο οποίος ζει στη Γερμανία, για να τον ευχαριστήσει.

«Με ρωτήσατε τι θα κάνω όταν το δω. Ειλικρινά, θα βάλω τα κλάματα. Ήταν τόσο σκληρή εκείνη η περίοδος της ζωής μας και με αυτή τη γενναιόδωρη χειρονομία μου έδειξε ότι η ευγένεια μπορεί να βρεθεί παντού, ανεξάρτητα από το πόσο απελπιστικά μοιάζουν τα πράγματα», έγραψε η Babakar.

WE FOUND HIM!! A thread 👇👇



After 3000 RTs, 3 news articles, 1 video and thousands of wonderful messages from around the world, @Arjen78 made contact with the family!



Guys, I knew the internet was great but this is something else. https://t.co/H4qmL1uVqQ