Στους 22 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart στο Ελ Πάσο, έπειτα από τον θάνατο δύο τραυματιών που νοσηλεύονταν.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία του Ελ Πάσο στο Twitter, δύο θύματα κατέληξαν στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών από το μακελειό να ανέρχεται πλέον σε 22.

Just after 1000 another victim passed away. The total is now at 22