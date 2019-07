Με πρωτοφανή ζήλο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει ξανά στην υπόθεση του A$AP Rocky και απαιτεί από τη Σουηδία να τον αφήσει άμεσα ελεύθερο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαιτεί από τη Σουηδία να «δώσουν άμεσα στον ράπερ A$AP Rocky την ελευθερία του» μέσα από αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Τwitter.

Ο ράπερ, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Rakim Myers, αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επίθεσης στην Στοκχόλμη και χθες έγινε γνωστό πως θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Τραμπ παρεμβαίνει στην υπόθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε ένα οργισμένο μήνυμα στο Twitter σχολιάζοντας πως η Σουηδία «απογοήτευσε την Αφρο-αμερικανική μας κοινότητα», σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολλά για τη Σουηδία αλλά δεν συμβαίνει και το αντίστροφο» και πρόσθεσε πως η Σουηδία πρέπει να εστιάσει στο δικό της πρόβλημα εγκληματικότητας.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είχε πει πως συνομίλησε με τον Σουηδό πρωθυπουργό, Στέφαν Λεβέν, σχετικά με την υπόθεση του ράπερ. Ωστόσο την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον Λεβέν που είναι «ανίκανος να δράσει» και τον πίεσε να «συμπεριφερθεί στους Αμερικανούς δίκαια».

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky