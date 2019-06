O Nτόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχαν σήμερα μια ιστορική συνάντηση στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), στα σύνορα της Βόρειας και της Βόρειας Κορέας, με τα ΜΜΕ να καταγράφουν την χειραψία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Βορεοκορεάτη ηγέτη.

Ο Κιμ αποδέχθηκε την τελευταία στιγμή αιφνίδια πρόσκληση που του απηύθυνε ο Πρόεδρος Τραμπ για να συναντηθούν στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την ώρα που η προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες έδειχνε να έχει βυθιστεί σε τέλμα λόγω των διαφορών τους όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγκγιάνγκ.

