Εκκενώθηκαν τα δύο τάνκερ που έγιναν στόχος επίθεσης στον κόλπο του Ομάν.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Front Altair με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά. Σύμφωνα με μη διασταυρωμένες πηγές η διάσωση του πληρώματος του Front Altair έγινε από πλοίο που έπλεε στην περιοχή. Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα δεξαμενόπλοια ή τις αρχές του Ομάν ή των γειτονικών Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στα χωρικά ύδατα των οποίων επλήγησαν τέσσερα δεξαμενόπλοια τον περασμένο μήνα.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.



Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.



Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b