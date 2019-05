O Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Ιαπωνία για τετραήμερη επίσκεψη η οποία εκτός από τις πολιτικές συναντήσεις περιλαμβάνει και άμεση επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Μελάνια Τραμπ συνάντησαν για πρώτη φορά τον νέο Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη Μελάνια και το πρωθυπουργικό ζεύγος της Ιαπωνίας Σίνζο Αμπε και τη σύζυγό του Ακιε παρακολούθησαν τον τελικό αγώνα ενός σημαντικού τουρνουά σούμο.

Στον Τραμπ δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και τον νικητή κάνοντας την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου, Summer Grand Sumo. Τον τελικό παρακολούθησαν πάνω από 11.000 θεατές.

Tonight in Tokyo, Japan at the Ryōgoku Kokugikan Stadium, it was my great honor to present the first-ever U.S. President’s Cup to Sumo Grand Champion Asanoyama. Congratulations! A great time had by all, thank you @AbeShinzo!! pic.twitter.com/nwwxJl6KXH