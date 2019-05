Η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για τα «πολύ απογοητευτικά» για το Συντηρητικό Κόμμα της αποτελέσματα στις ευρωεκλογές.

Οι Τόρις έπεσαν στην πέμπτη θέση με σχεδόν 9% των ψήφων, μακράν πίσω από το ευρωφοβικό Κόμμα του Brexit του Νάιζελ Φάρατζ που έλαβε περίπου 32%. «Είναι μια νύχτα πολύ απογοητευτική για τους Συντηρητικούς. Εξαιρετικοί ευρωβουλευτές έχασαν τις έδρες τους, εξαιρετικοί υποψήφιοι ηττήθηκαν (...) Αυτό δείχνει τη σημασία που έχει να βρεθεί μια συμφωνία για το Brexit», έγραψε η Τερέζα Μέι στο Twitter. «Ελπίζω ειλικρινά πως τα αποτελέσματα αυτά θα βρεθούν στο κέντρο των συζητήσεων στο κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

A very disappointing night for @Conservatives. Some excellent MEPs have lost their seats, some excellent candidates missed out. But Labour have also suffered big losses. It shows the importance of finding a Brexit deal, and I sincerely hope these results focus minds in Parliament