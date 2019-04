Με διαδήλωση κατά του νόμου για θανατική ποινή στους ομοφυλόφιλους, εκφράζουν σήμερα την οργή τους ακτιβιστές και πολίτες του Λονδίνου έξω από το ξενοδοχείο Dorchester.

Εκατοντάδες άνθρωποι έδωσαν το παρών στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το ξενοδοχείο πολυτελείας, συμφερόντων του πάμπλουτου Σουλτάνου του Μπρουνέι.

Το κάλεσμα στην διαδήλωση γίνεται στα πλαίσια του παγκόσμιου μποϊκοτάζ που έχει ξεκινήσει από τη μέρα που έγινε γνωστό πως το βασίλειο θα εφαρμόζει το σκληρό νόμο της σαριά για το ομοφυλοφιλικό σεξ, αλλά και τη μοιχεία και τον βιασμό.

Φωτογραφία: Ella Braidwood/ Pink Magazine

Ο νόμος προβλέπει θάνατο με λιθοβολισμό για όποιον κριθεί ένοχος και η απόφαση αυτή εγείρει διεθνή κατακραυγή.

Yπό το πρίσμα διεθνών αντιδράσεων, η αλυσίδα ξενοδοχείων Dorchester Collection, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων το Bel-Air στο Μπέβερλι Χιλς, αλλά και πολυτελή ξενοδοχεία στο Λονδίνο, το Μιλάνο, τη Ρώμη και το Παρίσι, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι οι αξίες της «δεν έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές της ιδιοκτησίας».

«Κατανοούμε την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου, όμως αυτό είναι ένα πολιτικό και θρησκευτικό ζήτημα το οποίο δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει επιπτώσεις στα ξενοδοχεία μας και τα 3.630 μέλη του προσωπικού μας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Φωτογραφία: Ella Braidwood/ Pink Magazine

Οι διαδηλωτές έχουν όμως άλλη γνώμη και φώναζαν συνθήματα όπως «Ντροπή σας δολοφόνοι» ενώ με ψήφισμα καλούν τη Βρετανία να καταδικάσει την απόφαση και να μποϊκοτάρει το Μπρουνέι διακόπτοντας τις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις.

Το κίνημα κατά του Μπρουνέι διογκώνεται καθώς ταξιδιωτικά γραφεία, το δίκτυο συγκοινωνιών του Λονδίνου και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι μεταξύ εταιρειών που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής ότι διακόπτουν τις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον σουλτάνο.

Φωτογραφία: Ella Braidwood/ Pink Magazine

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Βρετανός τραγουδιστής Έλτον Τζον ήταν οι πρώτοι που κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των πολυτελών ξενοδοχείων που ανήκουν στην επενδυτική εταιρεία του σουλτάνου του Μπρουνέι, ανάμεσα στα οποία είναι το Dorchester στο Λονδίνο και το Beverly Hills στο Λος Άντζελες.

Η παγκόσμια ταξιδιωτική εταιρεία STA Travel, που ανήκει στον ιδιωτικό, ελβετικό όμιλο Diethelm Keller Group, ανακοίνωσε ότι δεν θα διαθέτει πλέον στους πελάτες της πτήσεις με την κρατική εταιρεία του Μπρουνέι Royal Brunei Airlines.

Με τη σειρά της Virgin Australia Airlines, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας μετά την Qantas, διέκοψε μια συμφωνία βάσει της οποίας πρόσφερε φθηνά εισιτήρια με την Royal Brunei Airlines στο προσωπικό της.

Η Transport For London (TFL), η εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα συγκοινωνιών του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει τις διαφημίσεις που παρουσιάζουν το Μπρουνέι ως τουριστικό προορισμό από το δίκτυο μέσων μεταφοράς της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η Deutsche Bank απαγορεύει από την Πέμπτη στο προσωπικό της να διαμένει στα εννέα πολυτελή ξενοδοχεία που ανήκουν στην εταιρεία Brunei Investment Agency.