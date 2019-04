Στη δημοσιότητα δόθηκε το προκαταρκτικό πόρισμα για το αεροπορικό δυστύχημα της Ethiopian Airlines, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα στις 10 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις αιθιοπικές αρχές ασφαλείας το πλήρωμα «το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις οδηγίες που παρείχε ο κατασκευαστής (Boeing) αλλά δεν μπόρεσε να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους».

Η υπουργός Μεταφορών της χώρας, Νταγκμαβίτ Μόγες, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι το Boeing ήταν σε καλή κατάσταση και ότι οι πιλότοι τήρησαν όλες τις οδηγίες για να διατηρήσουν τον έλεγχο της πτήσης 302, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικό, σημειώνοντας ότι το τελικό πόρισμα θα είναι έτοιμο σε έναν χρόνο.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι πιλότοι ακολούθησαν όλες τις διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για να αντιμετωπίσουν την πιο δύσκολη κατάσταση.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το αεροπλάνο ήταν αξιόπιστο για να πετάξει και ότι η απογείωση ήταν αρχικά «φυσιολογική».

Παράλληλα, μέσω της προκαταρκτικής έκθεσης καλείται η Boeing να επανεξετάσει τη δυνατότητα σταθεροποίησης του 737 MAX 8 και το σύστημα ελέγχου της πτήσης.

Μετά την ανακοίνωση του πορίσματος η Ethiopian Airlines εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμμόρφωση των πιλότων μας στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης». Η εταιρεία επισημαίνει πως το πόρισμα «αναδεικνύει ξεκάθαρα» πως το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του αεροπλάνου.

