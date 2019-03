Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση στο τραμ της Ουτρέχτης.

Πλέον, οι αρχές ανακοίνωσαν πως υπάρχουν 3 νεκροί και 9 τραυματίες. Οι τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως αναζητεί έναν 37χρονο Τούρκο ως δράστη της επίθεσης.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του υπόπτου, ονόματι Γκεκμάν Τανίς (Gökman Tanis), απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες. Παράλληλα ζητά από τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu