Σε δημόσια συγγνώμη προσχώρησε ο οίκος Gucci μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ένα πουλόβερ της νέας του κολεξιόν.

Ο οίκος πολυτελών ειδών βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής για ένα πουλόβερ με μπαλακλάβα του οποίου το ζιβάγκο είχε σχήμα χειλιών.

Χρήστες στα social media διαμαρτυρήθηκαν για το σχέδιο λέγοντας πως αναπαριστά πρόσωπο μαύρων ανθρώπων.

Ο μαύρος συγγραφέας Michael Bonner ήταν από τους πρώτους που διαμαρτυρήθηκε για τους συνειρμούς που γεννούσε το πουλόβερ ενώ πολλοί ακόμη γνωστοί καλλιτέχνες εξέφρασαν δυσαρέσκεια.

Ο Βonner μάλιστα δεν φαίνεται να πείστηκε από τη συγγνώμη του οίκου και είπε πως είναι εξοργιστικό που οι σχεδιαστές δημιουργούν «προσβλητική μόδα» και μετά απλά ζητάνε συγγνώμη περιμένοντας αυτό να μην έχει επιπτώσεις.

Λίγες μόλις ώρες αργότερα, και πριν το ζήτημα προλάβει να πάρει μη αναστρέψιμη αρνητική προβολή, ο οίκος Gucci προχώρησε σε απόσυρσή του πουλόβερ και ζήτησε συγγνώμη.

«Θεωρούμε την ποικιλομορφία μια βασική αρχή την οποία σεβόμαστε απόλυτα», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs