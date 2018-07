Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Ταϊλάνδη καθώς αναμένεται να ξεκινήσει η κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών και του προπονητή τους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε σπήλαιο στην επαρχία Τσιανγκ Ράι.

Νωρίτερα είχε διαρρεύσει πως η απόφαση πάρθηκε και σε λίγες ώρες οι διασώστες θα άρχιζαν την κατάβασή τους στα έγκατα της γης, για να επιστρέψουν με τα παιδιά.

Όμως αυτό δεν θα γίνει τελικά!

Η επιχείρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη και μάλλον δεν έχει σχεδιαστεί όπως θα έπρεπε, αλλά ο χρόνος πιέζει και αν μέχρι αύριο δεν υπάρξει εξέλιξη, τότε το μέλλον των παγιδευμένων είναι ακόμη πιο αβέβαιο.

Το ήδη πλημμυρισμένο σπήλαιο αναμένεται να γεμίσει και πάλι με νερό την Κυριακή καθώς προβλέπεται ισχυρή βροχόπτωση. Το οξυγόνο στην σπηλιά δεν επαρκεί για να μείνουν εκεί για μεγάλο διάστημα τα παιδιά.

Οι ώρες είναι δραματικές και η αγωνία κορυφώνεται καθώς όλοι προσεύχονται και ελπίζουν να υπάρξει αίσιο τέλος.

Το σχέδιο θέλει η διάσωση να γίνει από το μπροστινό σημείο εισόδου της σπηλιάς, εκεί από όπου εισήλθαν τα παιδιά.

Πριν από λίγο δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο επιχειρησιακό κέντρο που έχει στηθεί στην περιοχή και αναφέρθηκε πως τα παιδιά έχουν ήδη μάθει να καταδύονται, αλλά αργότερα είπε πως δεν είναι σε θέση να το κάνουν τώρα, τουλάχιστον ακόμη. Ωστόσο έγινε γνωστό πως είναι σε θέση να περπατήσουν.

Όμως δεν δόθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει η επιχείρηση και ο κυβερνήτης δεν έδωσε λεπτομέρειες.

there is no chance the boys will come out today. it is not suitable. they still cannot dive.