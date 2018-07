Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης των παγιδευμένων σε σπήλαιο παιδιών στην Ταϊλάνδη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ο Έλον Μασκ στέλνει ειδική ομάδα της SpaceX/Boring Company για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Ο δισεκατομμυριούχος και κατασκευαστής αυτοκινήτων έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για τη διάσωση των 12 αγοριών και του προπονητή ποδοσφαίρου και σε μια σειρά από tweets διερεύνησε πώς οι επιχειρήσεις και οι εξειδικευμένες ομάδες του θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δραματική αυτή κατάσταση.

Ο Μασκ φέρεται να έχει μια σειρά από σχέδια και πρότεινε ότι η εταιρεία Boring είναι πολύ καλή στις υπόγειες εκσκαφές. Σε μια από τις προτάσεις του κάνει λόγο για τοποθέτηση ενός σωλήνα από νάιλον στο σπήλαιο ο οποίος θα δημιουργήσει μια ασφαλή υποθαλάσσια σήραγγα.

Ένας εκπρόσωπος της The Boring Company, δήλωσε: «Μιλάμε με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και στέλνουμε ανθρώπους της SpaceX / Boring Company από τις Η.Π.Α. στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουμε υποστήριξη στο έδαφος. Μόλις το κλιμάκιο φτάσει στο σημείο και επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς θα είναι χρήσιμο να στείλουμε ή να κάνουμε, θα το κάνουμε άμεσα», ανέφερε.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.