Ο Μπρους Γουίλις δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, εξαιτίας της ανοσογνωσίας, όπως έχει δηλώσει η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ταυτόχρονα το θετικό και το αρνητικό αυτής της κατάστασης: ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ πως είχε αυτή την ασθένεια. Και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το ξέρει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Τι είναι η ανοσογνωσία που έχει ο Μπρους Γουίλις;

Η Cleveland Clinic εξηγεί ότι η ανοσογνωσία (anosognosia) είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο δεν μπορεί να αναγνωρίσει προβλήματα ή παθήσεις υγείας που έχει. Οι ειδικοί την περιγράφουν συχνά ως «έλλειψη επίγνωσης». Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των αγνωσιών, οι οποίες εμφανίζονται όταν ο εγκέφαλος αδυνατεί να αναγνωρίσει ή να επεξεργαστεί σωστά τις πληροφορίες που του μεταφέρουν οι αισθήσεις.

Η ανοσογνωσία μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με ψυχικές ασθένειες, εμποδίζοντάς τα, για παράδειγμα, να αναγνωρίσουν ότι πάσχουν από μια διαταραχή και ότι χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις σχιζοφρένειας. Είναι επίσης πιθανό να εμφανιστεί σε παθήσεις που επηρεάζουν το σώμα, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ποιους επηρεάζει η ανοσογνωσία;

Η ανοσογνωσία αφορά άτομα που πάσχουν από άλλες ιατρικές παθήσεις, ιδιαίτερα από ορισμένες ψυχικές διαταραχές. Εμφανίζεται συχνότερα σε περιπτώσεις όπως:

νόσος Αλτσχάιμερ

άνοια

διπολική διαταραχή

σχιζοφρένεια

Πόσο συχνά συναντάται;

Η ανοσογνωσία είναι ιδιαίτερα συχνή σε ορισμένες ψυχικές παθήσεις. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι επηρεάζει από το 50% έως το 98% των ατόμων με σχιζοφρένεια, περίπου το 40% των ατόμων με διπολική διαταραχή και πάνω από το 80% των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ. Παράλληλα, εμφανίζεται στο 10% έως 18% των ατόμων που παρουσιάζουν μονόπλευρη παράλυση έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πώς επηρεάζει η ανοσογνωσία το σώμα;

Ο εγκέφαλος παρακολουθεί τι συμβαίνει στο σώμα μέσω μιας «εικόνας του εαυτού», αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Cleveland Clinic. Όταν προκύπτει ένας τραυματισμός, το σώμα «ενημερώνει» αυτή την εικόνα ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα κατάσταση και συνεχίζει να την ανανεώνει όσο επουλώνεται. Στα άτομα με ανοσογνωσία, ωστόσο, υπάρχουν βλάβες στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την ανανέωση αυτής της εικόνας.

Επειδή ο νους δεν μπορεί να ενημερώσει την εικόνα αυτή, το άτομο αδυνατεί να επεξεργαστεί ή να αναγνωρίσει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό είναι που διαφοροποιεί την ανοσογνωσία από την άρνηση, όπως περιγράφεται στο μοντέλο Kübler-Ross, γνωστό και ως τα πέντε στάδια του πένθους. Ένα άτομο σε άρνηση αποφεύγει ή απορρίπτει την πραγματικότητα επειδή είναι δυσάρεστη ή ψυχολογικά επώδυνη. Αντίθετα, ένα άτομο με ανοσογνωσία δεν μπορεί να αναγνωρίσει καθόλου το πρόβλημα.

Εφόσον δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν κάποιο ιατρικό ζήτημα, τα άτομα με ανοσογνωσία συχνά δεν αντιλαμβάνονται την ανάγκη να φροντίσουν την κατάστασή τους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να αποφεύγουν ενεργά ή να αντιστέκονται στη θεραπεία.



Με πληροφορίες από Cleveland Clinic