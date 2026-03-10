ΤECH & SCIENCE
«AI brain fry»: Γιατί ο εγκέφαλος κουράζεται μετά τη χρήση AI chatbots στη δουλειά;

Ποιοι εργαζόμενοι νιώθουν τη μεγαλύτερη κόπωση και ποια συμπτώματα βιώνουν μετά την πολύωρη χρήση τεχνητής νοημοσύνης;

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Αν αισθάνεσαι πνευματικά εξαντλημένος έπειτα από ώρες εργασίας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ίσως πρόκειται για αυτό που μια νέα μελέτη αποκαλεί «AI brain fry».

Το Πανεπιστήμιο Harvard πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 1.400 Αμερικανούς εργαζομένους πλήρους απασχόλησης σε μεγάλες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστώσει πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά τους και πώς αυτή επηρεάζει τη γνωστική τους λειτουργία.

Περίπου το 14% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ένιωθε μια «πνευματική θολούρα» έπειτα από εντατικές συνομιλίες με συστήματα AI. Τα συμπτώματα που περιέγραψαν περιλάμβαναν δυσκολία συγκέντρωσης, πιο αργή λήψη αποφάσεων και ακόμη και πονοκεφάλους.

Τα ευρήματα ήταν αρκετά ισχυρά ώστε οι ερευνητές να καθιερώσουν τον όρο «AI brain fry», για να περιγράψουν την πνευματική κόπωση που προκαλείται από την έντονη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο συχνό, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να ζητούν από τους εργαζομένους τους να δημιουργούν και να διαχειρίζονται AI agents, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη.

«Οι εργαζόμενοι καταλήγουν να εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ περισσότερων εργαλείων», αναφέρει η μελέτη. «Σε αντίθεση με την υπόσχεση ότι θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για ουσιαστική εργασία, η συνεχής διαχείριση πολλών εργαλείων και το multitasking τείνουν να γίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας με AI».

Η πίεση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα λάθη, σε κόπωση από τη λήψη αποφάσεων και ακόμη και σε αυξημένη πρόθεση των εργαζομένων να παραιτηθούν από τη δουλειά τους, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η έρευνα έρχεται μετά από αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες AI, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερο γνωστικό φορτίο και πνευματική κόπωση όταν εργάζονται με αυτά τα προγράμματα. Ένας ιδρυτής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ότι «τελειώνει κάθε μέρα εξαντλημένος, όχι από την ίδια τη δουλειά, αλλά από τη διαχείριση της δουλειάς».

Ποια είδη εργασίας είναι τα πιο εξαντλητικά;

Η έρευνα εξέτασε πώς αλληλεπιδρούν οι εργαζόμενοι με την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εντοπιστούν τα καθήκοντα που προκαλούν τη μεγαλύτερη κόπωση.

Η πιο απαιτητική μορφή εργασίας ήταν η επίβλεψη: περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι παρακολουθούν και ελέγχουν τα αποτελέσματα που παράγει ένα σύστημα AI. Όσοι ασχολούνταν με τέτοιου είδους παρακολούθηση ανέφεραν κατά 12% περισσότερη πνευματική κόπωση σε σχέση με όσους δεν είχαν αυτόν τον ρόλο.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η εργασία επίβλεψης συνεπάγεται υπερφόρτωση πληροφοριών, δηλαδή την αίσθηση ότι κάποιος κατακλύζεται από τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να επεξεργαστεί στη δουλειά.

Οι εργαζόμενοι αυτοί δήλωσαν επίσης ότι η AI αύξησε τον φόρτο εργασίας τους, επειδή τους αναγκάζει να παρακολουθούν «περισσότερα αποτελέσματα από περισσότερα εργαλεία μέσα στον ίδιο χρόνο».

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχει και ένα σημείο καμπής ως προς τον αριθμό των εργαλείων που μπορούν να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι. Η παραγωγικότητα άρχισε να μειώνεται όταν χρησιμοποιούσαν περισσότερα από τρία εργαλεία AI ταυτόχρονα.

Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν «AI brain fry» δήλωσαν ότι έκαναν 39% περισσότερα σοβαρά λάθη σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν βίωναν το ίδιο επίπεδο κόπωσης.

Οι επαγγελματίες στους τομείς του μάρκετινγκ, της μηχανικής, των οικονομικών και της πληροφορικής (IT) ήταν οι πιο πιθανό να αναφέρουν τέτοια συμπτώματα.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης, εφόσον χρησιμοποιείται για να αντικαθιστά επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όπως σημειώνουν, είναι σημαντικό να διαχωρίζεται το είδος του στρες που η AI μπορεί να μειώσει από εκείνο που μπορεί να επιδεινώσει.

Με πληροφορίες από euronews.com

ΗΠΑ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ANTHROPIC

Τech & Science / Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για να απομακρύνει την Anthropic

Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα που θα υποχρεώνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αφαιρέσουν την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic από τα συστήματά τους, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση της κυβέρνησης με την αμερικανική εταιρεία AI
THE LIFO TEAM
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Τech & Science / Τα «ψυχαγωγικά» ναρκωτικά μπορεί να υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα ιατρικά δεδομένα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους δείχνουν ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου είναι: 122% υψηλότερος για τους χρήστες αμφεταμίνης, 96% υψηλότερος για τους χρήστες κοκαΐνης, 37% υψηλότερος για τους χρήστες κάνναβης
THE LIFO TEAM
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΑΤΗ

Τech & Science / Microsoft: Βορειοκορεάτες χρησιμοποιούν AI για να ξεγελούν δυτικές εταιρείες και να προσλαμβάνονται

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποκρύπτουν την ταυτότητα των δήθεν υποψηφίων, οι οποίοι στη συνέχεια διοχετεύουν τους μισθούς τους προς τη Βόρεια Κορέα
THE LIFO TEAM
ΣΕΛΗΝΗ ΦΕΓΓΑΡΙ ΡΕΒΙΘΙΑ

Τech & Science / Επιστήμονες καλλιέργησαν ρεβίθια σε προσομοιωμένο σεληνιακό χώμα

Το σεληνιακό έδαφος δεν υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη των φυτών, καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων, δεν επιτρέπει στο νερό να φιλτράρεται εύκολα και δεν διαθέτει το μικροβίωμα που βρίσκεται στα γήινα εδάφη
THE LIFO TEAM
ΕΓΚΥΟΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Οι γυναίκες χάνουν φαιά ουσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Πρόσφατη μελέτη, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η εγκυμοσύνη επηρεάζει σημαντικά τη δομή του εγκεφάλου και προσφέρει νέα στοιχεία για τις νευρολογικές αλλαγές στις μέλλουσες μητέρες
THE LIFO TEAM
 
 