«AI brain fry»: Γιατί ο εγκέφαλος κουράζεται μετά τη χρήση AI chatbots στη δουλειά;

Αν αισθάνεσαι πνευματικά εξαντλημένος έπειτα από ώρες εργασίας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ίσως πρόκειται για αυτό που μια νέα μελέτη αποκαλεί «AI brain fry».

Το Πανεπιστήμιο Harvard πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 1.400 Αμερικανούς εργαζομένους πλήρους απασχόλησης σε μεγάλες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστώσει πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά τους και πώς αυτή επηρεάζει τη γνωστική τους λειτουργία.

Περίπου το 14% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι ένιωθε μια «πνευματική θολούρα» έπειτα από εντατικές συνομιλίες με συστήματα AI. Τα συμπτώματα που περιέγραψαν περιλάμβαναν δυσκολία συγκέντρωσης, πιο αργή λήψη αποφάσεων και ακόμη και πονοκεφάλους.

Τα ευρήματα ήταν αρκετά ισχυρά ώστε οι ερευνητές να καθιερώσουν τον όρο «AI brain fry», για να περιγράψουν την πνευματική κόπωση που προκαλείται από την έντονη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο συχνό, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να ζητούν από τους εργαζομένους τους να δημιουργούν και να διαχειρίζονται AI agents, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη.

«Οι εργαζόμενοι καταλήγουν να εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ περισσότερων εργαλείων», αναφέρει η μελέτη. «Σε αντίθεση με την υπόσχεση ότι θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για ουσιαστική εργασία, η συνεχής διαχείριση πολλών εργαλείων και το multitasking τείνουν να γίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας με AI».

Η πίεση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα λάθη, σε κόπωση από τη λήψη αποφάσεων και ακόμη και σε αυξημένη πρόθεση των εργαζομένων να παραιτηθούν από τη δουλειά τους, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η έρευνα έρχεται μετά από αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες AI, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερο γνωστικό φορτίο και πνευματική κόπωση όταν εργάζονται με αυτά τα προγράμματα. Ένας ιδρυτής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ότι «τελειώνει κάθε μέρα εξαντλημένος, όχι από την ίδια τη δουλειά, αλλά από τη διαχείριση της δουλειάς».

Ποια είδη εργασίας είναι τα πιο εξαντλητικά;

Η έρευνα εξέτασε πώς αλληλεπιδρούν οι εργαζόμενοι με την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εντοπιστούν τα καθήκοντα που προκαλούν τη μεγαλύτερη κόπωση.

Η πιο απαιτητική μορφή εργασίας ήταν η επίβλεψη: περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι παρακολουθούν και ελέγχουν τα αποτελέσματα που παράγει ένα σύστημα AI. Όσοι ασχολούνταν με τέτοιου είδους παρακολούθηση ανέφεραν κατά 12% περισσότερη πνευματική κόπωση σε σχέση με όσους δεν είχαν αυτόν τον ρόλο.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η εργασία επίβλεψης συνεπάγεται υπερφόρτωση πληροφοριών, δηλαδή την αίσθηση ότι κάποιος κατακλύζεται από τον όγκο των πληροφοριών που πρέπει να επεξεργαστεί στη δουλειά.

Οι εργαζόμενοι αυτοί δήλωσαν επίσης ότι η AI αύξησε τον φόρτο εργασίας τους, επειδή τους αναγκάζει να παρακολουθούν «περισσότερα αποτελέσματα από περισσότερα εργαλεία μέσα στον ίδιο χρόνο».

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχει και ένα σημείο καμπής ως προς τον αριθμό των εργαλείων που μπορούν να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι. Η παραγωγικότητα άρχισε να μειώνεται όταν χρησιμοποιούσαν περισσότερα από τρία εργαλεία AI ταυτόχρονα.

Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν «AI brain fry» δήλωσαν ότι έκαναν 39% περισσότερα σοβαρά λάθη σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν βίωναν το ίδιο επίπεδο κόπωσης.

Οι επαγγελματίες στους τομείς του μάρκετινγκ, της μηχανικής, των οικονομικών και της πληροφορικής (IT) ήταν οι πιο πιθανό να αναφέρουν τέτοια συμπτώματα.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης, εφόσον χρησιμοποιείται για να αντικαθιστά επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όπως σημειώνουν, είναι σημαντικό να διαχωρίζεται το είδος του στρες που η AI μπορεί να μειώσει από εκείνο που μπορεί να επιδεινώσει.

