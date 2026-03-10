ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για να απομακρύνει την Anthropic

Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα που θα υποχρεώνει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αφαιρέσουν την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic από τα συστήματά τους, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση της κυβέρνησης με την αμερικανική εταιρεία AI

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ANTHROPIC Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
0

Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα που θα δίνει επίσημη εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να απομακρύνει την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic από τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η κίνηση αυτή θα εντείνει τη διαμάχη της κυβέρνησης με την Anthropic, η οποία έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Πενταγώνου για τον χαρακτηρισμό της εφοδιαστικής της αλυσίδας ως επικίνδυνης.

Παράλληλα, το διάταγμα θα επισημοποιήσει μια ευρύτερη προσπάθεια σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες να απομακρύνουν το σύστημα Claude της εταιρείας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα χρησιμοποιεί «woke» τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πράξη, ορισμένες υπηρεσίες της κυβέρνησης, όπως το υπουργείο Οικονομικών, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν την τεχνολογία της Anthropic από τα συστήματά τους.

Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Η Anthropic υποστήριξε σε αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα ότι το Κογκρέσο, μέσω των νόμων που ρυθμίζουν τις κρατικές προμήθειες, δεν έχει δώσει στην κυβέρνηση την εξουσία να βάζει σε «μαύρη λίστα» μια αμερικανική εταιρεία εξαιτίας απόψεων ή δηλώσεων που προστατεύονται από την ελευθερία του λόγου

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι «δικλίδες ασφαλείας» της Anthropic συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρέμβασης της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Για λόγους σύγκρισης, κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για να στοχοποιήσει ξένες τεχνολογικές εταιρείες για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σε περιπτώσεις που αφορούσαν κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και την εφαρμογή TikTok.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα προηγούμενα για εκτελεστικό διάταγμα που διακόπτει συνεργασία με συγκεκριμένη αμερικανική εταιρεία εκτός των τυπικών διαδικασιών δημόσιων προμηθειών.

Σύμφωνα με μία πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, το διάταγμα θα μπορούσε να εκδοθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οποιαδήποτε ανακοίνωση πολιτικής θα γίνει απευθείας από τον πρόεδρο» και ότι «οι συζητήσεις σχετικά με πιθανά εκτελεστικά διατάγματα αποτελούν εικασίες».

Με πληροφορίες από Axios

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ ANTHROPIC

Τech & Science / Anthropic και Πεντάγωνο ξανά σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τον στρατό

Προ ολίγων ημερών η εταιρεία ήλθε σε ρήξη με την κυβέρνηση Τραμπ - Απαίτησε διαβεβαιώσεις ότι τα AI μοντέλα της δεν θα χρησιμοποιηθούν για «μαζική επιτήρηση Αμερικανών πολιτών» ή «ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων»
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

Τech & Science / Τα «ψυχαγωγικά» ναρκωτικά μπορεί να υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα ιατρικά δεδομένα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους δείχνουν ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου είναι: 122% υψηλότερος για τους χρήστες αμφεταμίνης, 96% υψηλότερος για τους χρήστες κοκαΐνης, 37% υψηλότερος για τους χρήστες κάνναβης
THE LIFO TEAM
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΑΤΗ

Τech & Science / Microsoft: Βορειοκορεάτες χρησιμοποιούν AI για να ξεγελούν δυτικές εταιρείες και να προσλαμβάνονται

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποκρύπτουν την ταυτότητα των δήθεν υποψηφίων, οι οποίοι στη συνέχεια διοχετεύουν τους μισθούς τους προς τη Βόρεια Κορέα
THE LIFO TEAM
ΣΕΛΗΝΗ ΦΕΓΓΑΡΙ ΡΕΒΙΘΙΑ

Τech & Science / Επιστήμονες καλλιέργησαν ρεβίθια σε προσομοιωμένο σεληνιακό χώμα

Το σεληνιακό έδαφος δεν υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη των φυτών, καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων, δεν επιτρέπει στο νερό να φιλτράρεται εύκολα και δεν διαθέτει το μικροβίωμα που βρίσκεται στα γήινα εδάφη
THE LIFO TEAM
ΕΓΚΥΟΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Οι γυναίκες χάνουν φαιά ουσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Πρόσφατη μελέτη, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η εγκυμοσύνη επηρεάζει σημαντικά τη δομή του εγκεφάλου και προσφέρει νέα στοιχεία για τις νευρολογικές αλλαγές στις μέλλουσες μητέρες
THE LIFO TEAM
 
 