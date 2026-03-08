Η Apple μπλοκάρει στις ΗΠΑ όλες τις εφαρμογές της ByteDance

Η Apple έχει αρχίσει να μπλοκάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη λήψη και την ενημέρωση εφαρμογών της ByteDance που προορίζονται για την κινεζική αγορά, ακόμη και όταν οι χρήστες διαθέτουν έγκυρο λογαριασμό App Store καταχωρημένο στην Κίνα.

Σύμφωνα με το WIRED, το μέτρο εφαρμόζεται από τα τέλη Ιανουαρίου και αφορά εφαρμογές της κινεζικής μητρικής εταιρείας του TikTok, πέρα από το ίδιο το TikTok. Η ByteDance διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εφαρμογών στους τομείς των social media, της ψυχαγωγίας και της τεχνητής νοημοσύνης, με κορυφαίο παράδειγμα το Douyin, δηλαδή την κινεζική εκδοχή του TikTok, που έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες τον μήνα.

Μέχρι πρόσφατα, κάτοχοι iPhone σε όλο τον κόσμο μπορούσαν να κατεβάζουν τέτοιες εφαρμογές αρκεί να είχαν κινεζικό λογαριασμό App Store, ακόμη κι αν βρίσκονταν εκτός Κίνας. Αυτό πλέον δεν ισχύει για χρήστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Apple users in the US can no longer download ByteDance's Chinese apps https://t.co/B4UqdbPbrJ — Ars Technica (@arstechnica) March 6, 2026

Apple: Τι έχει αλλάξει

Όταν κάποιος επιχειρεί να κατεβάσει ή να ενημερώσει εφαρμογή της ByteDance από αμερικανικό έδαφος, εμφανίζεται μήνυμα που αναφέρει ότι «η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε». Το μπλοκάρισμα φαίνεται να αφορά μόνο εφαρμογές της ByteDance και όχι άλλων κινεζικών εταιρειών.

Η Apple και η ByteDance αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η TikTok USDS Joint Venture, δηλαδή η νέα οντότητα που ελέγχει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του περιοδικού.

Μέχρι στιγμής, εφαρμογές όπως το TikTok, το CapCut και το Lemon8 παραμένουν διαθέσιμες στο αμερικανικό App Store, καθώς καλύπτονται από τη συμφωνία της 22ας Ιανουαρίου, με την οποία το αμερικανικό σκέλος του TikTok πέρασε σε επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τις Silver Lake, Oracle και MGX.

Ωστόσο, η ανακοίνωση εκείνης της συμφωνίας δεν αποσαφήνιζε αν στο νέο σχήμα θα εντάσσονταν και άλλες εφαρμογές της ByteDance. Λίγες ημέρες αργότερα άρχισαν οι πρώτες αναφορές ότι το Douyin δεν μπορεί πλέον να κατέβει στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από WIRED