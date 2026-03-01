ΤECH & SCIENCE

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Τech & Science

Ακμή: Καθημερινά λάθη που την επιδεινώνουν – Οκτώ tips που μπορεί να ανακουφίσουν το δέρμα

Τι προτείνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS

The LiFO team
The LiFO team
ΑΚΜΗ ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Facebook Twitter
Οι συμβουλές που δίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS για τον περιορισμό της ακμής / Φωτ.: Unsplash
0

Η ακμή δεν αφορά μόνο την εφηβεία και συχνά επιμένει και στην ενήλικη ζωή.

Πριν καταφύγει κανείς σε πιο δραστικές θεραπείες, υπάρχουν βασικές καθημερινές συνήθειες που εάν υιοθετηθούν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η ακμή εμφανίζεται συχνότερα:

  • στο πρόσωπο – επηρεάζει σχεδόν όλους όσοι έχουν ακμή
  • στην πλάτη – επηρεάζει περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους με ακμή
  • στο στήθος – επηρεάζει περίπου το 15% των ατόμων με ακμή

Ακμή: Οκτώ tips που μπορεί να ανακουφίσουν το δέρμα

Το  Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS, προτείνει απλά tips που βοηθούν στον έλεγχο της ακμής και αποτρέπουν την επιδείνωσή της. Μερικές από τις συμβουλές που παρουσιάζει στην επίσημη ιστοσελίδα του, είναι:

  • Μην πλένετε τις περιοχές με ακμή περισσότερες από δύο φορές την ημέρα. Το συχνό πλύσιμο μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να επιδεινώσει τα συμπτώματα.
  • Πλένετε την πάσχουσα περιοχή με ήπιο σαπούνι ή καθαριστικό και χλιαρό νερό. Το πολύ ζεστό ή πολύ κρύο νερό μπορεί να επιδεινώσει την ακμή.
  • Μην προσπαθείτε να «καθαρίσετε» τα μαύρα στίγματα και μην πιέζετε τα σπυράκια. Αυτό μπορεί να τα χειροτερέψει και να προκαλέσει μόνιμες ουλές.
  • Αποφύγετε προϊόντα μακιγιάζ, περιποίησης και αντηλιακά που είναι λιπαρά (συχνά αναγράφονται ως «comedogenic»). Προτιμήστε υδατοδιαλυτά, μη φαγεσωρογόνα προϊόντα, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να φράξουν τους πόρους.
  • Αφαιρείτε πλήρως το μακιγιάζ πριν από τον ύπνο.
  • Αν έχετε ξηρό δέρμα, χρησιμοποιήστε ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα και με βάση το νερό.
  • Κάνετε ντους το συντομότερο δυνατό μετά από άσκηση του σώματος, καθώς ο ιδρώτας μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.
  • Λούζετε τα μαλλιά σας τακτικά και προσπαθήστε να μην πέφτουν στο πρόσωπό σας.

Ακμή και διατροφή

Σύμφωνα με την American Academy of Dermatology (AAD), οι κατανάλωση τροφών και ροφημάτων υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή τρόφιμα που αυξάνουν γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αυξάνεται.

Σε αυτά τα τρόφιμα περιλαμβάνονται το λευκό ψωμί, τα δημητριακά όπως τα corn flakes, τα πατατάκια, οι τηγανητές ή λευκές πατάτες, τα ντόνατς και άλλα γλυκίσματα, τα ζαχαρούχα ροφήματα όπως τα milkshakes, καθώς και το λευκό ρύζι. Μικρές μελέτες δείχνουν ότι η υιοθέτηση μιας διατροφής χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση της ακμής. Τέτοιες τροφές είναι τα περισσότερα φρέσκα λαχανικά, ορισμένα φρούτα, τα όσπρια και η βρώμη τύπου steel-cut.

Τech & Science

Tags

0

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπορούν οι κρέμες ματιών με καφεΐνη να φωτίσουν τους μαύρους κύκλους;

Υγεία & Σώμα / Mπορούν οι κρέμες ματιών με καφεΐνη να διώξουν τους μαύρους κύκλους;

Αν και το μακιγιάζ έχει εξελιχθεί, λειτουργώντας καλυπτικά, η ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια παραμένει δύσκολη πίστα, στην οποία η καφεΐνη δίνει τη λύση. Βρήκαμε 5 προϊόντα που το αποδεικνύουν.
ΕΦΗ ΑΝΕΣΤΗ
Έρευνες δείχνουν ότι τα τατουάζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο, αλλά πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Τech & Science / Έρευνες δείχνουν ότι τα τατουάζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο, αλλά πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Τα τατουάζ είναι πιο δημοφιλή από ποτέ, όμως ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών υποδηλώνει σύνδεση ανάμεσα στο μόνιμο μελάνι και την εμφάνιση ορισμένων τύπων καρκίνου
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τech & Science / Εξέταση αίματος μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ηλικιωμένους

Ένα απλό αιματολογικό τεστ μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν ποιοι ηλικιωμένοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να ζήσουν μόνο για λίγα ακόμη χρόνια, καθώς μικρά μόρια RNA στο αίμα φαίνεται να προβλέπουν με ακρίβεια τη διάρκεια ζωής τους
THE LIFO TEAM
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ HARVARD ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Τech & Science / Γιατρός του Harvard εξηγεί τον «κανόνα 5+5+5» για να επιλέγουμε τα πιο υγιεινά δημητριακά

«Δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη μου επιλογή για πρωινό, όμως πολλοί τα προτιμούν όταν βιάζονται», λέει η Δρ. Trisha Pasricha περπατώντας στον διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ
THE LIFO TEAM
MILKY WAY ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Τech & Science / Νέα φωτογραφία του Γαλαξία μάς βοηθά να κατανοήσουμε την καταγωγή των αστεριών

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εικόνα που έχει ληφθεί ποτέ από το δίκτυο των 66 κεραιών ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία
THE LIFO TEAM
 
 