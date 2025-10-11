ΤECH & SCIENCE
Sora: Η εφαρμογή AI βίντεο της OpenAI έφτασε τις 1 εκατ. λήψεις πιο γρήγορα από το ChatGPT

Πολλά από τα βίντεο που παράγονται μέσω της Sora περιλαμβάνουν χαρακτήρες από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή βιντεοπαιχνίδια, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα

Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Sora της OpenAI ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο λήψεις μέσα σε λιγότερο από πέντε ημέρες, φτάνοντας το ορόσημο πιο γρήγορα απ’ ό,τι το ChatGPT όταν κυκλοφόρησε.

Η εφαρμογή, που βρίσκεται ήδη στην κορυφή του Apple App Store στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργεί ρεαλιστικά βίντεο δέκα δευτερολέπτων από απλές γραπτές περιγραφές. Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης, Bill Peebles, ανακοίνωσε τα στοιχεία σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σημειώνοντας πως η «εκρηκτική ανάπτυξη» της Sora ήρθε παρότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στη Βόρεια Αμερική και κατόπιν πρόσκλησης.

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση, η Sora έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο που χειρίζεται προστατευόμενο υλικό και απεικονίσεις αποθανόντων δημοσίων προσώπων.

Η ευκολία με την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν τα βίντεό τους στα κοινωνικά δίκτυα έχει οδηγήσει σε πληθώρα δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και βίντεο με ψηφιακές «αναπαραστάσεις» καλλιτεχνών όπως ο Μάικλ Τζάκσον και ο Τούπακ Σακούρ.

Η Zelda Williams, κόρη του ηθοποιού Ρόμπιν Γουίλιαμς, ζήτησε πρόσφατα από τους χρήστες να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο που δείχνουν τον πατέρα της σε σκηνές δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη, μια έκκληση που αρκετά αμερικανικά μέσα συνέδεσαν με την αυξανόμενη δημοτικότητα της Sora.

Απαντώντας στις επικρίσεις, εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο Axios ότι υπάρχουν «ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ελευθερίας του λόγου» όσον αφορά την απεικόνιση ιστορικών προσώπων. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως για δημόσια πρόσωπα που έχουν πεθάνει πρόσφατα, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι μπορούν να ζητήσουν να μην χρησιμοποιείται η εικόνα τους — χωρίς να διευκρινίζεται τι θεωρείται «πρόσφατο».

OpenAI: Νομικές ανησυχίες για τις απεικονίσεις και τα δικαιώματα

Πολλά από τα βίντεο που παράγονται μέσω της Sora περιλαμβάνουν χαρακτήρες από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή βιντεοπαιχνίδια, προκαλώντας νέα ερωτήματα γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα.

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα βίντεο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εμφανίζεται (μέσω deepfake) μαζί με χαρακτήρες των Pokémon, λέγοντας χαριτολογώντας: «Ελπίζω η Nintendo να μη μας μηνύσει», σύμφωνα με το CNBC.

Σε άλλο δημοφιλές βίντεο, ο Άλτμαν φαίνεται να ψήνει και να τρώει τον Pikachu. Αν και η Nintendo δεν έχει ανακοινώσει νομικές κινήσεις, πολλές εταιρείες που αναπτύσσουν γενετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, αντιμετωπίζουν δικαστικές προσφυγές από δημιουργούς και δικαιούχους έργων.

Η εταιρεία Anthropic, ανταγωνίστρια της OpenAI, συμφώνησε πρόσφατα να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για να διευθετήσει ομαδική αγωγή συγγραφέων που υποστήριξαν ότι τα έργα τους χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Η στάση της OpenAI και οι επόμενες κινήσεις

Σε ανάρτησή του στις 4 Οκτωβρίου, ο Σαμ Άλτμαν παραδέχθηκε ότι η εταιρεία «μαθαίνει γρήγορα από τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αξιοποιούν τη Sora» και πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία «με δημιουργούς, δικαιούχους και άλλες ενδιαφερόμενες πλευρές».

Ο Άλτμαν ανέφερε επίσης ότι η OpenAI σκοπεύει να δώσει στους δικαιούχους μεγαλύτερο έλεγχο στη δημιουργία χαρακτήρων και εξετάζει ένα σύστημα διαμοιρασμού εσόδων για το μέλλον.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν οι δημιουργοί θα θεωρήσουν τα βίντεο της Sora μια νέα μορφή διαδραστικής καλλιτεχνικής έκφρασης ή αν θα ακολουθήσουν νέες δικαστικές αντιπαραθέσεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με πληροφορίες από BBC

