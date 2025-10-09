Οι οικογένειες Γουίλιαμς και Κάρλιν απέναντι στην OpenAI και την «ψηφιακή ανάσταση» των καλλιτεχνών

Οι οικογένειες του Ρόμπιν Γουίλιαμς και του Τζορτζ Κάρλιν κάλεσαν την OpenAI να θέσει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση της πλατφόρμας Sora, η οποία μπορεί να αναπαράγει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τη φωνή και την εικόνα διάσημων προσώπων.

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού, ζήτησε από τους χρήστες να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο που δημιουργήθηκαν από το Sora. «Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου στέλνετε AI βίντεο του μπαμπά», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram. «Αν έχετε λίγη αξιοπρέπεια, μην το κάνετε ούτε σε εκείνον ούτε σε εμένα. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας — και σίγουρα δεν είναι αυτό που θα ήθελε».

Σε επόμενα μηνύματα χαρακτήρισε τα βίντεο αυτά «αηδιαστικές απομιμήσεις» που, όπως είπε, «υποβαθμίζουν τη μνήμη και το έργο πραγματικών ανθρώπων».

This is from Zelda Williams, Robin Williams daughter, begging people to stop sending her creepy AI videos of her dad.



Absolutely insane that it needs to be said. What the fuck is wrong with people pic.twitter.com/lXfeWAOcHd — Scribe Phoenix🏳️‍🌈 (@Crackerphoenix) October 6, 2025

Αντιδράσεις από την οικογένεια Κάρλιν

Παρόμοια στάση κράτησε και η Κέλι Κάρλιν-ΜακΚολ, κόρη του Αμερικανού κωμικού Τζορτζ Κάρλιν. Όπως έγραψε στην πλατφόρμα Bluesky, λαμβάνει καθημερινά μηνύματα για βίντεο στα οποία χρησιμοποιείται η εικόνα του πατέρα της. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σταματήσουμε, αλλά είναι εξαντλητικό και αποκαρδιωτικό», σημείωσε.

Facebook Twitter H Κέλι Κάρλιν-ΜακΚολ, κόρη του Αμερικανού κωμικού Τζορτζ Κάρλιν / Φωτ: EPA, αρχείου

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται βίντεο που παρουσιάζουν διάσημους ή ιστορικές μορφές σε αλλόκοτες ή προσβλητικές σκηνές, από τον Μάικλ Τζάκσον να κάνει stand-up comedy, μέχρι τον Στίβεν Χόκινγκ να επιδίδεται σε «κόλπα» με το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Η στάση της OpenAI

Απαντώντας στις επικρίσεις, εκπρόσωπος της OpenAI ανέφερε στο Axios ότι η εταιρεία «οφείλει να σταθμίσει και την ελευθερία της έκφρασης», η οποία, όπως είπε, επιτρέπει τη δημιουργία βίντεο με ιστορικά ή γνωστά πρόσωπα. Διευκρίνισε ακόμη ότι οι κληρονόμοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι δημοσίων προσώπων που έχουν πεθάνει πρόσφατα μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση της εικόνας τους από την πλατφόρμα Sora, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τι θεωρείται «πρόσφατος» θάνατος.

Η παρουσίαση του Sora 2 στις 30 Σεπτεμβρίου, που επιτρέπει τη δημιουργία βίντεο μόλις δέκα δευτερολέπτων με εντυπωσιακό ρεαλισμό, προκάλεσε νέο κύμα ανησυχίας στον χώρο της ψυχαγωγίας. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί εκφράζουν φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίσει τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας στις δημιουργικές βιομηχανίες, ένα ζήτημα που είχε ήδη αναδειχθεί με την απεργία των ηθοποιών το 2023.

Facebook Twitter Τζορτζ Κάρλιν / Φωτ: Wikimedia

Σχόλιο της αναλύτριας Μέγκαν Μορόνε στο Axios υπογράμμισε ότι η «ιδιοκτησία της ψηφιακής ομοιότητας» ενός ανθρώπου, είτε ζωντανού είτε νεκρού, εξελίσσεται σε επόμενο μεγάλο νομικό μέτωπο για τις εταιρείες τεχνολογίας. Όπως σημείωσε, οι εταιρείες συνεχίζουν να κινούνται με τη λογική «πρώτα πράττω, μετά ζητώ συγγνώμη», όπως είχαν κάνει και κατά την εκπαίδευση των μοντέλων τους σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Με τη χρήση εικόνων νεκρών διασήμων στο Sora, η OpenAI, σημειώνει το Axios, δείχνει να ανοίγει τον δρόμο για τη διαρκή εμπορευματοποίηση της εικόνας νεκρών επωνύμων, διατηρώντας και η ίδια μερίδιο από τα πιθανά έσοδα.

Sam Altman on Sora, Energy, and Building an AI Empire



From GPT-5 to Sora, OpenAI has been making a dizzying amount of bets recently. It now acts as a frontier AGI research lab, a big tech product company with nearly a billion users, and a driver of the largest infrastructure… https://t.co/qiWlpSTpJZ pic.twitter.com/7MnhOTtDBU — a16z (@a16z) October 8, 2025

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναγνώρισε σε πρόσφατο κείμενό του ότι η ανάπτυξη του Sora βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και υπόκειται σε συνεχή αλλαγή. «Περιμένετε γρήγορες μεταβολές από εμάς· θυμίζει τις πρώτες ημέρες του ChatGPT», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία «θα διορθώνει γρήγορα τα λάθη της» και θα επιδιώξει να εφαρμόσει τις νέες λύσεις «ενιαία σε όλα τα προϊόντα της».

Με πληροφορίες από Axios