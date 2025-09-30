OpenAI: Εισάγει γονικό έλεγχο στο ChatGPT - Πώς λειτουργεί

Η OpenAI πρόσθεσε γονικό έλεγχο στο ChatGPT, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους έφηβους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας μια ασφαλέστερη και πιο «κατάλληλη για την ηλικία τους» εμπειρία, ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Αυτό έρχεται μετά το γεγονός ότι η ασφάλεια των εφήβων κατά τη χρήση chatbot τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι κίνδυνοι της τεχνολογίας έχουν αναδειχθεί πρόσφατα από αρκετές περιπτώσεις στις οποίες έφηβοι αυτοκτόνησαν μετά από αλληλεπίδραση με το ChatGPT.

Πώς λειτουργεί ο γονικός έλεγχος

Ο γονικός έλεγχος θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες, αλλά και γονείς και έφηβοι θα χρειαστούν ξεχωριστούς λογαριασμούς για να τον χρησιμοποιήσουν.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ένας γονέας ή κηδεμόνας πρέπει να στείλει email ή μήνυμα για να προσκαλέσει τον έφηβο να συνδέσει τους λογαριασμούς του, ή ο έφηβος μπορεί να στείλει πρόσκληση σε γονέα. Οι χρήστες μπορούν να στείλουν το αίτημα μέσα από το μενού ρυθμίσεων, στην ενότητα «Γονικοί έλεγχοι». Οι έφηβοι μπορούν να αποσυνδέσουν τους λογαριασμούς τους ανά πάσα στιγμή, αλλά οι γονείς θα ειδοποιούνται αν το κάνουν.

Αυτόματες προστασίες

Μόλις συνδεθούν οι λογαριασμοί, ο λογαριασμός του εφήβου θα λάβει κάποιες ενσωματωμένες προστασίες, σύμφωνα με την OpenAI.

Οι λογαριασμοί των εφήβων θα «λάβουν αυτόματα πρόσθετες προστασίες περιεχομένου, όπως περιορισμό γραφικών εικόνων, viral challenges, σεξουαλικό, ρομαντικό ή βίαιο role-play, και υπερβολικά πρότυπα ομορφιάς, για να διατηρείται η εμπειρία τους κατάλληλη για την ηλικία τους», δήλωσε η εταιρεία.

Οι γονείς μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτά τα φίλτρα, αλλά οι έφηβοι δεν έχουν αυτή την επιλογή.

Η OpenAI προειδοποιεί ότι αυτά τα μέτρα «δεν είναι αλάνθαστα και μπορούν να παρακαμφθούν αν κάποιος προσπαθήσει σκόπιμα να το κάνει». Συνιστά στους γονείς να συζητούν με τα παιδιά τους για «υγιή χρήση της AI».

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Οι γονείς θα έχουν έναν πίνακα ελέγχου όπου μπορούν να προσαρμόσουν μια σειρά ρυθμίσεων και να απενεργοποιήσουν τους περιορισμούς στο ευαίσθητο περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Για παράδειγμα, αν ο έφηβος μένει ξύπνιος πολύ αργά για να χρησιμοποιεί το ChatGPT, οι γονείς μπορούν να θέσουν μια «ώρα ησυχίας» κατά την οποία το chatbot δεν θα είναι διαθέσιμο.

Άλλες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

Απενεργοποίηση της μνήμης της AI ώστε οι συνομιλίες να μην αποθηκεύονται ούτε να χρησιμοποιούνται σε μελλοντικές απαντήσεις.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας ή επεξεργασίας εικόνων.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνής.

Επιλογή να μην χρησιμοποιούνται οι συνομιλίες για την εκπαίδευση των μοντέλων AI του ChatGPT.

Ειδοποιήσεις σε γονείς

Η OpenAI γίνεται επίσης πιο προληπτική στο να ενημερώνει τους γονείς όταν το παιδί τους μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η εταιρεία εγκαθιστά ένα νέο σύστημα ειδοποιήσεων για να τους ενημερώνει όταν κάτι μπορεί να μοιάζει με «σοβαρό πρόβλημα» και ένας έφηβος χρήστης μπορεί να σκέφτεται να βλάψει τον εαυτό του.

Μια μικρή ομάδα ειδικών θα αξιολογεί την κατάσταση και, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν «σημάδια οξείας δυσφορίας», θα ειδοποιεί τους γονείς μέσω email, SMS και push ειδοποίησης στο κινητό τους — εκτός αν ο γονέας έχει επιλέξει να μην λαμβάνει ειδοποιήσεις.

Η OpenAI δήλωσε ότι θα προστατεύσει το απόρρητο του εφήβου, κοινοποιώντας μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται οι γονείς ή οι επαγγελματίες έκτακτης ανάγκης για να παράσχουν βοήθεια.

«Κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, και γνωρίζουμε ότι μερικές φορές μπορεί να ανιχνεύσουμε συναγερμό όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, αλλά θεωρούμε καλύτερο να δράσουμε και να ειδοποιήσουμε έναν γονέα ώστε να παρέμβει, παρά να παραμείνουμε σιωπηλοί», δήλωσε η εταιρεία.

Με πληροφορίες από euronews.com