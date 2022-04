Project Kuiper: Η Amazon ετοιμάζει το δικό της δορυφορικό ίντερνετ

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τρεις νέοι πύραυλοι βαρέως τύπου θα βάλουν χιλιάδες δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του project Kuiper της Amazon.

Το έργο στοχεύει στην παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων χρησιμοποιώντας έναν «αστερισμό» 3.236 δορυφόρων.

Η ανταγωνιστική Starlink λέγεται ότι έχει ήδη περισσότερους από 2.300 δορυφόρους σε τροχιά.

Οι πύραυλοι θα κατασκευαστούν από την Arianespace, την Blue Origin -του Τζεφ Μπέζος- και την United Launch Alliance.

Σύμφωνα με την Amazon το Project Kuiper στοχεύει να παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις ίντερνετ υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης σε πελάτες, συμπεριλαμβανομένων νοικοκυριών, επιχειρήσεων, κυβερνητικών υπηρεσιών, επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών, παρόχων κινητής τηλεφωνίας και άλλων οργανισμών που «εργάζονται σε μέρη χωρίς αξιόπιστη σύνδεση στο ίντερνετ».

Όπως το Starlink του Έλον Μασκ, οι χρήστες θα συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω ενός τερματικού που επικοινωνεί με τους δορυφόρους. Η Amazon λέει ότι η εμπειρία της στη ναυτιλία και την κατασκευή προϊόντων όπως το Echo και το Kindle θα είναι χρήσιμη για την παραγωγή και τη διανομή.

«Το Project Kuiper θα παρέχει γρήγορη, προσιτή ευρυζωνική σύνδεση σε δεκάδες εκατομμύρια πελάτες σε κοινότητες με χαμηλή ή καθόλου εξυπηρέτηση σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Dave Limp, αντιπρόεδρος για τις συσκευές και υπηρεσίες της Amazon.



Σημειώνεται δε, ότι η Amazon σχεδιάζει 83 εκτοξεύσεις τα επόμενα πέντε χρόνια, λέγοντας ότι αποτελεί «τη μεγαλύτερη εμπορική προμήθεια οχημάτων εκτόξευσης στην ιστορία».

Η εταιρεία σχεδιάζει δύο «πρωτότυπες» αποστολές φέτος - αλλά χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε από την ABL Space Systems, και όχι τους τρεις που θα εκτοξεύσουν το μεγαλύτερο μέρος των δορυφόρων.

Σε αντίθεση με τους πυραύλους Falcon 9 του Έλον Μασκ, οι τρεις νέοι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται για τις εκτοξεύσεις του Project Kuiper βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Μια άλλη εταιρεία δορυφορικού ίντερνετ, η OneWeb, η οποία ανήκει εν μέρει στη βρετανική κυβέρνηση, αποφάσισε πρόσφατα να χρησιμοποιήσει πυραύλους Falcon 9 της SpaceX καθώς έχασε την πρόσβαση στους ρωσικής κατασκευής πυραύλους Soyuz που χρησιμοποιούσε, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Συνολικά ο Μασκ ελπίζει να εκτοξεύσει έως και 30.000 δορυφόρους Starlink στο διάστημα.

Η αξία αυτού του τύπου δορυφορικού ίντερνετ σε χαμηλή τροχιά έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ουκρανία, όπου ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε, σε συνεργασία με τη SpaceX, ότι βοήθησε στην αποστολή συνολικά 5.000 τερματικών Starlink στην κυβέρνηση της χώρας.

Όμως, καθώς στη χαμηλή τροχιά υπάρχει ολοένα και πιο μεγάλη συμφόρηση, οι αστρονόμοι παραπονέθηκαν ότι το φως που αντανακλάται από αυτούς τους δορυφόρους διαταράσσει όλο και περισσότερο την θέα του νυχτερινού ουρανού.

Η αστροφωτογράφος Mary McIntyre, έγραψε στο Twitter πως «Οι δορυφόροι κυριολεκτικά καταστρέφουν τον όμορφο νυχτερινό μας ουρανό».

Overnight on 2nd3rd April 2022 our SW facing #RaspberryPi #meteorcamera UK0006 based in North Oxfordshire had one of the worst nights we've ever seen for #satellitetrails. Dotted lines = aircraft, curved lines = #startrails + there are about 25 meteors. Just horrendous :( pic.twitter.com/ZLZNK4xgq2