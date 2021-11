Προβλήματα με την σύνδεσή τους στο Instagram και σε άλλες εφαρμογές ανάφεραν σήμερα το βράδυ αρκετοί χρήστες.

Σύμφωνα με το Downdetector, λίγο μετά τις 20:30 είχαν γίνει ήδη περισσότερες από 7.000 αναφορές για πρόβλημα παγκοσμίων ενώ περίπου 1.000 αναφορές ήταν από Ελλάδα. Σύντομα ωστόσο το πρόβλημα άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά.

«Όλα λειτουργούν καλά στο Instagram και το Facebook εκτός από τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων τους», έγραψε ένας χρήστης.

Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτοί που ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν σε καμία από τις δύο εφαρμογές.

Την ίδια ώρα και το WhatsApp άρχισε επίσης να αναφέρει προβλήματα, όχι όμως για τους χρήστες στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή της η Meta, η νέα μητρική εταιρεία του Facebook, αναφέρθηκε στην κατάσταση λέγοντας πως «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβαση στα DM Messenger, Workplace Chat και Instagram.

»Εργαζόμαστε για να επανέλθουν τα πράγματα στο κανονικό το συντομότερο δυνατό. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία».

