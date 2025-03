Πώς οι βίαιες εκρήξεις σουπερνόβα προκάλεσαν τουλάχιστον δύο μαζικές εξαφανίσεις ειδών στη Γη

Εκρήξεις σουπερνόβα που συνέβησαν κοντά στη Γη, οι οποίες προκλήθηκαν από τον θάνατο μεγάλων άστρων, ενδέχεται να ευθύνονταi για τουλάχιστον δύο γεγονότα μαζικής εξαφάνισης στην ιστορία του πλανήτη μας, σύμφωνα με μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Monthly Notices» της Royal Astronomical Society.

Τα δύο γεγονότα εξαφάνισης συνέβησαν στο τέλος της Δεβόνιας περιόδου και στην Ορδοβίκια περίοδο, δηλαδή πριν από 372 και 445 εκατομμύρια χρόνια, αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο από τις πέντε γνωστές μαζικές εξαφανίσεις στην ιστορία της Γης. Το πρώτο γεγονός εξαφάνισε περίπου το 70% όλων των ειδών και οδήγησε σε τεράστιες αλλαγές στα είδη των ψαριών που υπήρχαν στις θάλασσες και τις λίμνες. Κατά την Ορδοβίκια περίοδο, αντίστοιχα, σκοτώθηκε το 60% των θαλάσσιων ασπόνδυλων σε μια εποχή που η ζωή περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη θάλασσα. Προηγούμενες έρευνες δεν έχουν εντοπίσει σαφή αιτία για κανένα από τα δύο γεγονότα, αν και πιστεύεται ότι συνδέονται με την εξάντληση του στρώματος όζοντος της Γης, που θα μπορούσε να προκληθεί από ένα σουπερνόβα.

